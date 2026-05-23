入谷響が単独首位 2打差2位に菅楓華と小林光希 コースレコードタイの「65」で申ジエが4位に浮上
＜ブリヂストンレディス 3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。プロ2年目の入谷響が6バーディ・１ボギーの「67」で回り、トータル8アンダーの単独首位に立った。今季初、通算2勝目に王手をかけた。前日は雨で中止となり54ホール短縮競技になり、あす24日（日）に決勝ラウンドが行われる。
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2打差の2位には菅楓華と小林光希。3打差の4位タイには、コースレコードとタイとなる「65」で回った申ジエ（韓国）と初優勝を狙う吉田鈴が並ぶ。ジエは永久シードとなる30勝にあと1勝と迫っている。 2週連続優勝を狙う桑木志帆は、トータル4アンダー・6位タイ。大会連覇を狙う佐久間朱莉はトータル3アンダー・7位タイにつけている。 米ツアーを主戦場にし、ブリヂストンと契約する古江彩佳はトータル1アンダー・13位タイで決勝ラウンドにコマを進めた。 同じく米ツアーを主戦場とする馬場咲希は初日6オーバー・112位と出遅れたが、この日も「78」とスコアを落としてトータル12オーバー・114位タイで予選落ちに終わった。 トータル4オーバーまでの65人があすの決勝ラウンドに進出した。 【第2ラウンドの上位成績】1位：入谷響（-8）2位：菅楓華（-6）2位：小林光希（-6）4位：吉田鈴（-5）4位：申ジエ（-5）6位：桑木志帆（-4）7位：ウー・チャイェン（-3）7位：佐久間朱莉（-3）9位：全美貞（-2）9位：藤本愛菜（-2）9位：皆吉愛寿香（-2）
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2打差の2位には菅楓華と小林光希。3打差の4位タイには、コースレコードとタイとなる「65」で回った申ジエ（韓国）と初優勝を狙う吉田鈴が並ぶ。ジエは永久シードとなる30勝にあと1勝と迫っている。 2週連続優勝を狙う桑木志帆は、トータル4アンダー・6位タイ。大会連覇を狙う佐久間朱莉はトータル3アンダー・7位タイにつけている。 米ツアーを主戦場にし、ブリヂストンと契約する古江彩佳はトータル1アンダー・13位タイで決勝ラウンドにコマを進めた。 同じく米ツアーを主戦場とする馬場咲希は初日6オーバー・112位と出遅れたが、この日も「78」とスコアを落としてトータル12オーバー・114位タイで予選落ちに終わった。 トータル4オーバーまでの65人があすの決勝ラウンドに進出した。 【第2ラウンドの上位成績】1位：入谷響（-8）2位：菅楓華（-6）2位：小林光希（-6）4位：吉田鈴（-5）4位：申ジエ（-5）6位：桑木志帆（-4）7位：ウー・チャイェン（-3）7位：佐久間朱莉（-3）9位：全美貞（-2）9位：藤本愛菜（-2）9位：皆吉愛寿香（-2）
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