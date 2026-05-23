お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（48）が21日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身が会長を務める「漫才協会」の“ホーム”で知られる浅草・東洋館の興行について、6月から以前の形式に戻すと発表した。

塙は4月9日にアップした動画で「今年4月1日から新しく改革をしまして。今までは12時30分から17時までぶっ通しで興行をやっていたんですけど、これは長いと思いまして。12時から14時を1部、15時から17時を2部にしました」と、2部制を導入したと報告。

しかし「私が先導したんですけど、今のところ大失敗でして…」といい「この前は1部（の客）が9人だったんですね。2部も50人ぐらいしか入ってなくて、今までは100人ぐらいいたんですけど、ヤバいなって」と明かし、来場を呼びかけていた。終日いる客にとっては実質的な値上げとなったのが、その原因とみられている。

そして今月21日には「漫才協会の理事、皆で話し合った結果“元に戻しましょう”ということで。さすがにすぐ5月からは戻せないので、6月からは一応1部と2部はありますけど、同じ料金で12時30分から17時まで一気に見れることになりました」と告知。

「これをさらに元に戻すとかは当然ありませんので」と強調し「“昔のままで良かったのにな”と思っていた人に関しましては、本当に申し訳ありませんでした。ただ“1部2部制が良かった”という方にも、それはそれで申し訳ありませんでした」と頭を下げていた。