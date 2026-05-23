王林、美脚＆美腹筋披露「夏先取りBBQしたら…」 ファン悶絶「スタイルいい！」「足5センチ分けて」
タレント・王林が、23日までに自身のインスタグラムを更新。美脚ショットを公開した。
【写真あり】ファン悶絶級！王林が美脚＆美腹筋披露
王林は「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」とつづり、浜辺での美脚ショットを公開。淡いイエローのオーバーサイズシャツとショートパンツを合わせたラフなスタイリングで、美腹筋ものぞかせている。
この投稿には「スタイルいい！」「めっちゃおきれい」「可愛過ぎる〜」「足5センチ分けてください」「腹筋割れてますね」といった声が寄せられている。
【写真あり】ファン悶絶級！王林が美脚＆美腹筋披露
王林は「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」とつづり、浜辺での美脚ショットを公開。淡いイエローのオーバーサイズシャツとショートパンツを合わせたラフなスタイリングで、美腹筋ものぞかせている。
この投稿には「スタイルいい！」「めっちゃおきれい」「可愛過ぎる〜」「足5センチ分けてください」「腹筋割れてますね」といった声が寄せられている。