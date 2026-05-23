歌手の鈴木亜美（44）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演し、デビューの裏話を語った。

98年にオーディション番組「ASAYAN」のボーカリストオーディションに参加。1万3500人の中からグランプリに選ばれた。

元々、人前で歌ったりすることは好きだった。「人前と言っても、当時は親戚の前でお正月にカラオケに行ってという。そういうのが凄く好きで。ちょっと目立ちたがり屋だったし、なれたらいいなとは思うんですけど」。しかし、「まさかなれるわけないと思っているから、人には言えなかった。恥ずかしくて。“なれるわけないじゃん”の一言で、バサッと傷つくのが嫌だったので」といい、「言わずに『ASAYAN』に友達と行きました」と振り返った。

合格発表は、16歳の誕生日の前日だった。「次の日から16歳だったので、凄いバースデープレゼントでした。15歳から16歳になる瞬間でしたね」と明かした。

合格するまで、プロデューサーが小室哲哉であることは聞かされていなかったという。「ダメだって！と思いました」。当時、音楽シーンを牽引していた小室ファミリーに入るという事実に、頭が追いついていかなかったという。「それこそ、私の世代は小室ファミリーで、全て聴いていたのが小室ファミリーだったので。全然…無理無理、ダメだよ〜！無理だよ〜！神以上の存在なので。震えてましたね。友達とも震えてました。怖すぎて震えてました」と明かした。

小室ファミリーはスタイリッシュな大人たちというイメージが、当時の鈴木にはあったという。「小室ファミリーの皆さんは、スーツを着て、安室（奈美恵）ちゃんとかも、朋ちゃん（華原朋美）とかもKEIKOさんとかも、強い女子で、大人っていうイメージなので。その時16歳の私が、小室さん？どんな曲？どんなイメージ？っていう。どうなっちゃうんだろうという。全然かみ合わないというか、イメージがつかなかったから。常にずっと分からなかった」と本音を語った。

98年にシングル「love the island」でデビュー。“鈴木あみ”名義でのスタートだった。鈴木は「鈴木あみが誕生する瞬間まで、自分ではよく分かってなかった」と告白した。