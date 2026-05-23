◆静岡県高校総体サッカー▽３回戦 静岡学園７―０清水桜が丘（２３日、富士市立高グラウンド）

３回戦が行われ、２年ぶりの優勝を目指す静岡学園が７―０で清水桜が丘を下した。

観衆を沸かせたのは背番号１０のＭＦ松永悠輝（３年）だ。３―０で折り返した後半からピッチに立つと、同８分の左からのクロスに走り込み、右足のダイレクトボレーでネットを揺らした。「（左サイドハーフの）小田切（颯佑）からいつもいいボールが来るので準備していた。決めるだけでした」

１７日の初戦（２回戦）では沼津西に８―１で大勝したものの、「ミスばっかり。全然ダメだった」と川口修監督。選手も反省して話し合い、気持ちを切り替えて練習。ゴールラッシュという結果を出し、「きょうは良かった」と指揮官を満足させた。

３０日の準々決勝では藤枝明誠と対戦する。松永は「全国には必ず行く。そして優勝を」と今後を見据えた。

〇…準々決勝の組み合わせ…〇

▽ゆめりあサッカー場

東海大静岡翔洋―磐田東 １０：００

静岡学園―藤枝明誠 １２：１５

▽浜松開誠館総合グラウンド

常葉大橘―浜松開誠館 １０：００

聖隷Ｃ―藤枝東 １２：１５