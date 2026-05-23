◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西 ▽第１８節 広島４―２名古屋（２３日・Ｅピース）

西地区で１位の可能性を残していた２位・名古屋はアウェーで広島に敗れた。前節はＣ大阪に１―６で敗れ、まさかのラスト２戦大量１０失点で、２位以下が確定した。０―１の前半アディショナルタイム２分にＦＷ山岸祐也のゴールで追いついたが、同ＡＴ４分に勝ち越し点を許し、さらに後半２分に失点を与えたことが大きく響いた。

試合後、ペトロヴィッチ監督は「両チーム６点入り、お互いのサポーターにとっても魅力的なゲームを見せることができたと思う。前半はお互いきっこうした、どちらに転ぶか分からないゲームだった。１―１に追いついたが、直後に失点を与えてしまった。あの場面はシュートに行くまでの過程でボールにアタックできず、シュートに対してもリアクションできたのではと感じる。後半、立ち上がりにミドルシュートを決められ、３―１となり難しくなった」などと振り返った。

１６節までは西の首位に立ったが、前節の大敗に続き、今節も４失点と耐えきれなかった。指揮官は「私がここに監督として、４か月。１８試合をやって、いいゲームも改善しなくてはいけないゲームもある。とくに今日の後半のような（攻撃的な）プレーを見たとき、私のサッカー哲学を選手たちが頭に置きながらプレーをしてくれた。少しずつ私の哲学を理解して前に進んでいると感じる。これからプレーオフもあるので、これまでの戦いも見極めた上で他の細かいところも正しく落とし込み、準備していきたい」と前向きに総括した。

２５年シーズンは１６位だったチーム。監督は「西側のリーグで、長崎さんが昇格してきて、去年のことを考えると我々は１０チーム中９番目（の立ち位置）だったと思う。この４、５か月、選手たちが仕事をしてきてくれたおかげで最後まで１位になるチャンスを残しながらシーズンを送れたことは、非常にポジティブだと思う」と捉えた。