２２日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では、チュートリアル福田充徳が芸人ゲストで出演し、「聞き上手」な福田から傾聴力を学ぶネタ企画が行われた。

福田に話を聞いてほしい人を募集したところ応募が殺到したそうで、スタジオ別室に一般人３２人が集合。くじ引きで選ばれた人が順番に福田のいる部屋に入って悩みなどを聞いてもらうことになったが…福田のいる部屋に入って来るのは、なぜか全員が女子プロレスラー。福田が、先だって映された別室には女子プロレスラーはいなかったとツッコミを入れる中、若手から徐々に知名度があがっていった。

上谷沙弥も現れて部屋で暴れて帰っていっき、最後は竹刀を持ったダンプ松本が登場した。

金髪に、「極悪」と書かれた黄Ｔシャツ、緑ジャージ姿で現れ、名前を聞かれると「内緒…」。福田が「いや、知ってるわ！」と突っ込んで笑わせた。悩みを聞かれると、人工関節を左足も入れたほうがいいかろうかとリアルな体の相談を切実にはじめ、福田が「僕じゃ無理です」と悲鳴をあげた。

ネットでも笑いが広がり「ダンプ！？」「ダンプ松本は予想外すぎたｗ」「地上波で久しぶりに観たわｗ」「沙弥様の次はダンプ松本ｗ」「この流れで大御所キターーーｗ」「久しぶりに見たな」「お元気そうだな」と反応する投稿が集まった。