■これまでのあらすじ

友人が結婚式に来ないのは私に嫉妬しているから。そう思った香奈だったが、麻耶から「香奈の常識っておかしいよ」と言われてしまう。夫に相談しても「席が空く」と冷たい態度だった。そこへ義母がやってきて「友人がいないのは育ちのせいかしら？」と嫌味を言われて…。



私は義母が苦手です…。結婚の顔合わせで初めて会ったときから、両家の格差だとか格式だとか、何かと小難しいことを言ってくるような人でした。

それでも、シングルの家庭で育った私を受け入れてくれるのだから我慢しないと…。ずっとそう思っていました。今回、結婚式に私の友人が誰も参列しないという緊急事態を、義母は「恥ずかしい」と言っていました。連絡先を交換した後は結婚式の細かい点まで口を出してくるようになってー…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)