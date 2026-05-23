◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第3日（2026年5月23日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）

前日、中止となった第2ラウンドが行われ、93位から出た小祝さくら（28＝ニトリ）は2バーディー、3ボギーの73で回り、通算5オーバーの66位で予選落ちした。今季11試合目で4回目の予選落ち。

決勝ラウンドに進むためスコアを伸ばしたかった3日目。小祝は「もったいないボギーもあったし、いいショットも打っていたけど、バーディーにつながらなかった」と悔しい思いをにじませた。

28日開幕のリゾートトラスト・レディース（福島）は回避し、6月4日開幕の海外メジャー第2戦・全米女子オープン（米カリフォルニア州）に臨む。

海外メジャー挑戦は前回大会以来1年ぶり。「調子は悪くない。コースが難しいと思うので、しっかり準備できたらいい」と意気込んだ。

全米女子オープンは4度目。22年と25年は決勝ラウンドに進み20位、45位に入っている。今年の会場は28年ロサンゼルス五輪の会場でもある名門リビエラCC。YouTubeでチェックを済ませ「10番は短いけど、トリッキーで難しい」と警戒する。

慣れない環境で戦う準備も進めている。地面の固いコースに対応するためバウンスが小さいウエッジを持参する。大会前にはMLBドジャースの試合を観戦するプランもある。大谷翔平らのプレーを見てリフレッシュして大舞台に向かう。

昨季は7月に左手首痛を発症して離脱。9月に左手首の手術を受けて残り試合を欠場した。復帰のシーズンとなる今季はトップ10入りが1度もないものの、そこまで状態が悪い訳ではない。

小祝は「まずは予選を通過し、いいゴルフをすることを目標に頑張りたい。今週もいい気付きがあった。全米で生かしたい」と力を込めた。