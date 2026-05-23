Anua「PDRNシリーズ」と渋谷の「改良湯」がコラボ！プレゼント企画ありの心も体もうるおいに満たされるイベント開催中《6月6日まで》

The Founders JAPANは、2026年5月23日から6月6日までの期間限定で、スキンケアブランドAnuaの商品を体験できるイベント「Anuaの湯」を、渋谷の「改良湯」で開催します。

「PDRNシリーズ」を中心にお試し

創業100年以上の歴史を持つ「改良湯」で、スキンケアと入浴を掛け合わせたスペシャルなイベントを開催。

「Anuaの湯」では、スキンケアシリーズ「PDRNシリーズ」を中心に、浴室から脱衣所までAnuaの世界観で演出された銭湯で、「zero-castモイスチャライジングサンクリーム」「ビタCトーンアップサンクリーム」などを実際に試しながら入浴も楽しめます。

ほかにも、来場者限定のガチャガチャやプレゼント企画などのお楽しみコンテンツも用意されています。

シートマスクがもらえるキャンペーンも

イベント来場者限定の特典やプレゼントが当たるSNSキャンペーンなど、お得＆お楽しみコンテンツが用意されています。

●来場者全員参加可能「Anuaオリジナルガチャ」

来場した人ならだれでも1日1回参加できるオリジナルガチャを実施。景品は人気の「PDRNシリーズ」を中心としたアイテム4種類です。

・1等 PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト30ml＋キーリング

・2等 PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム10ml

・3等 PDRNヒアルロン酸100モイスチャライジングクリーム10ml

・4等 PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム＆PDRNヒアルロン酸100モイスチャライジングクリームサンプル

景品の内容は選べません。また、景品が無くなり次第、終了します。

●公式LINEの友だち追加でシートマスクプレゼント

Anua公式LINEを友だち追加すると、「PDRNヒアルロン酸カプセル100セラムシートマスク」が1枚もらえます。

イベント会場に設置されたポスターから公式アカウントを追加し、追加画面をスタッフへ提示するだけでOK。すでに追加している人も、プレゼントの対象です。

●プレゼントが当たるSNSキャンペーン

Anuaと改良湯のコラボを記念し、PDRNシリーズのアイテムが抽選で10人に当たるSNSキャンペーンを実施します。

キャンペーン期間は5月23日から6月6日まで。

公式Instagram、もしくは公式Xをフォローし、Anua公式アカウントタグ付け、ハッシュタグ「＃Anuaの湯」を用いて、来店時の写真を投稿すれば、応募完了です。

投稿する写真は、施設正面入り口やフロントなどにしてください。浴室や脱衣所などでの撮影は控えてください。

当選商品は、以下のPDRN現品3点セットです。

・PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム（3450円）

・PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト100ml（2950円）

・PDRN100ヒアルロン酸セラムマスクパック 7枚入り（990円）

SNSキャンペーンの詳細はAnua公式Xを確認してください。

「Anuaの湯」の実施期間は5月23日から6月6日まで、営業時間は12時から23時30分まで。ただし、最終日の6月6日はレディースDayのため、女性限定です。

会場の「改良湯」の住所は、東京都渋谷区東2丁目19-9。

5月23日の貸切イベント以外は、事前予約なしでも自由に参加できます。

混雑状況次第で、待ち時間が発生する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部