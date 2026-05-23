アルコール半額＆おつまみ110円引きクーポン配信！すかいらーくグループ「chawan」で″ほろ酔いフェス″開催中《6月3日まで》
ジョナサン公式Xは、同じすかいらーくグループの「chawan」の対象12店舗で使えるクーポンを公開しています。
クーポンの有効期間は2026年6月3日までです。
ちょい飲みにもぴったりのラインアップ
和ごはんとカフェ「chawan（チャワン）」では、"ほろ酔いフェス"が開催中。クーポンを使えば、生ビールを含むアルコール6種が半額に、おつまみは対象5種が110円引きで楽しめます。
対象商品は以下の通り。
【アルコール半額】
●生ビール（キリン一番搾り・アサヒスーパードライ）...594円→297円
●ハイボール...462円→231円
●フロン テラ プレミアム250ml（約グラス2杯分） 赤／白...各638円→各319円
●はちみつレモンサワー...462円→231円
●甘くないレモンサワー...462円→231円
【おつまみ110円引き】
●フライドポテト...494円→384円
●海老グラタン...494円→384円
●ローストビーフ...494円→384円
●広島県産牡蠣フライ...494円→384円
●サーモンねばとろ温玉...494円→384円
クーポンの対象店舗は、ラスカ茅ケ崎店、ウィングキッチン京急川崎店、ラスカ平塚店、エキュート立川店、新百合ヶ丘エルミロード店、アリオ橋本店、ビーンズ阿佐ヶ谷店、シャポー船橋店、ミーツ国分寺店、アトレ大井町店、ららテラスHARUMIFRAG店、イオンモール須坂店です。
いずれも店内飲食限定です。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部