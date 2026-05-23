城島茂の怒涛の3日連続ロケに密着！「負けられへん」と『鉄腕DASH』への本音も激白

5月24日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、DASH海岸、100人食堂、DASH島の豪華企画3本立て。城島茂の怒涛の3日連続ロケに完全密着する。

■DASH海岸で史上初の大発見！無人島では謎の生き物の正体が判明

1日目の朝、横浜DASH海岸に姿を見せた城島。この日は海岸メンバーの森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚（海洋環境専門家）とともに、DASH海岸の闇夜に出没するという大怪盗「ブラックダイヤモンド･シロウ」を追跡。

絶滅危惧種に指定され、値段は優に1万を超える、まさに海のダイヤモンド。城島はその個体名を「シロウ」と名づけ、1年以上前から探している。

事前に仕掛けておいたワナにかかっているのか？ 4人でワナを引き上げてみると、クサフグ、スズキの赤ちゃん、アオタナゴなど、元気な魚がわんさか。「春の海岸はスゴい！」と、17年かけて豊かになった海に一同は大興奮。

さらに、DASH海岸史上初の大発見も。はたしてこの調子でブラックダイヤモンド･シロウを見つけられるか!? また、毎回お蔵入りになっている海岸の手入れ作業など、ロケの裏側も公開される。

■100人食堂には卓球女子･元日本代表の石川佳純も参戦

2日目は、横浜DASH海岸から約500キロ離れた兵庫県宍粟市千種町へ。過疎化の町に活気を取り戻してもらうべく、地元自慢の食材で即興料理を振る舞う「100人食堂」を開催。

森本慎太郎、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記））、藤原丈一郎（なにわ男子）、さらに石川佳純も参戦。

人口減少の影響で消滅してしまった、かつての一大イベント「町民大運動会」を21年ぶりに復活させようと、みんなで大奮闘する。そしてそこには、ロケでの一期一会を大切にする城島の姿が。

さらに3日目はDASH島。2ヵ月前に初上陸したあらたな無人島で、生き物の痕跡を発見していた城島たち。その正体を確かめるべく、島を大調査。すると、「いた！ いた！ いた！」と、とんでもない生き物を発見。今夜、その正体が明らかになる。

怒涛の3日間を終えた城島は、「負けられへん」とDASHへの本音を激白。その思いとは？

己の限界に挑む城島茂55歳、リアルドキュメントの全貌は5月24日19時から放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』で。

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

05/24（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）、高地優吾（SixTONES）

■関連リンク

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/