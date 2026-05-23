熊本地震から10年となった今年4月。熊本県益城町で、ある撮影が進められていました。

【写真を見る】「それでも生きていてくれて、ありがとう」激震地・益城町出身のダンサーが紡ぐ 熊本地震10年に捧げる映像作品

葉山悠介さん「熊本地震から10年で、何かできることないかなと思った時に、舞台か映像かっていうのが浮かんで。映像ならずっと長く残せるよなと思って」

益城町出身のダンサー 葉山悠介さん

葉山悠介さん（32）。全身を使って自由に表現する踊り「コンテンポラリー」のダンサーで、2度の海外留学を経て、地元・熊本を拠点に活動しています。

去年は大阪・関西万博の舞台に出演し、振り付け指導も担うなど、その名は全国区です。

「熊本地震を知らない」という現実

益城町に生まれ、今も暮らしている葉山さんですが、10年前の熊本地震は経験していません。

葉山さん「益城町に帰ってきて、当時言われたのは、『何軒先の家は大丈夫だけど、うちは全壊している』とか。そういうのが結構多くて」

渡米中に起きた熊本地震

熊本地震が発生したのは、ダンスを学ぶためにアメリカ・ニューヨークに渡って3日後のことでした。葉山さんは、すぐに帰国しようとしましたが、家族の説得もあり現地に留まります。

地元の為に義援金を集める活動をしながらも、心に引っかかるものを感じていました。

自分の気持ちと向き合う覚悟

葉山さん「生きてて良いのかな？みたいな時期とかもあったりとかして。自分は被災もしてないし、避難所生活もしてないし、家族を亡くしたりもしてなくて。益城町に対してもそうだし、表現者としても無力感を感じることの1つだったんですね。“震災”とか“復興”っていうワードに対しては」

熊本地震から10年。映像作品を作ることで、ようやく自分自身の気持ちに向き合う覚悟ができたと話します。

未来へ進むための物語

葉山さん「ここから始まるなって感じが本当にしますね。思いを繋いでいきたいな、みたいな。そんな気持ちになりました」

作品のテーマは「それでも生きていてくれて、ありがとう」。これまでの日々を労い、未来へ進むための物語で、被災した故郷をモチーフにしました。

受け取った強さとたくましさ

葉山さん「植物とか、生物とか、すごく強いなっていうことを感じるんですよね。ずれてもなお、地震が起こってもなお、この場所にあって」

元ある場所に根を張り、立ち続ける植物の姿に、強さやたくましさを感じていました。

葉山さん「 ちゃんと残っているのすごいですね」

熊本県内各地から集まった出演者

作品の出演者を募ったところ、これまでダンスを通して葉山さんと関わりのある人たちなど、熊本県内各地から約20人が集まりました。

葉山さん「地面が隆起した、ボーンって上がった状態が今のこの場所」

震災を知り、大地と一体に

熊本地震という出来事を知った上で、大地や自然と一体になる感覚で踊ってほしいと伝えます。

葉山さん「“地震”っていう言葉ができる前は、地面が揺れたり、さっきの断層みたいなのができたことに対して、人々は『地面の下に大きなナマズがいる』とか『大きな蛇がいる』という想像をして、なんでここにこんな線ができたんだろう？みたいなことを納得していた」

語り継がれる作品に

葉山さん「10年経ってやっと“やれること”ができたかなっていうような感じです。その時の無力感に、やっと応えてあげられるようになったかなとは思います」

熊本地震を経験していなくても、無力感に打ちひしがれたとしても、伝えられることがある。益城町のダンサーがたどり着いた答えです。

葉山さん「ダンスの作品ではあるんですけど、すべて益城町で撮影していますし、震災の爪痕が残るところとかにも行ったので、いろんな語り口がある。昔の神話のように語り継がれていくような映像にしたい。そうやって、語り合えるツールになって、どんどん広がっていくっていうのは、ちょっと期待しています」

葉山さんの映像作品は、5月24日（日）午前10時から、益城町地域共生センターで上映会が開かれるほか、葉山さんのYouTubeチャンネルで公開される予定です。