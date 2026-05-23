【女子ゴルフ】入谷響が単独首位 菅楓華と小林光希が2打差2位
◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第3日（2026年5月23日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）
前日、中止となった第2ラウンドが行われ、4位から出た入谷響（20＝加賀電子）が6バーディー、1ボギーの67で回り通算8アンダーで単独首位に浮上した。
首位タイから出て70で回った菅楓華（21＝ニトリ）、4位から出て69で回った小林光希（24＝三徳商事）が6アンダーで2打差の2位。
70で回った吉田鈴（22＝大東建託）、大会コースレコードに並ぶ65をマークした申ジエ（38＝韓国）が5アンダーで3打差の4位。
2週連続優勝を狙う桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が69で回り4アンダーで6位につけた。
メルセデスランク1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）は73で回り3アンダーで7位。
米ツアーを主戦場とする古江彩佳（25＝富士通）は72で回り1アンダーの13位で決勝ラウンドに進んだ。
小祝さくら（28＝ニトリ）は73で回り5オーバーの66位、米ツアー組の馬場咲希（21＝サントリー）は2日連続78を叩き12オーバーの114位で予選落ちした。