◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第3日（2026年5月23日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）

前日、中止となった第2ラウンドが行われ、4位から出た入谷響（20＝加賀電子）が6バーディー、1ボギーの67で回り通算8アンダーで単独首位に浮上した。

首位タイから出て70で回った菅楓華（21＝ニトリ）、4位から出て69で回った小林光希（24＝三徳商事）が6アンダーで2打差の2位。

70で回った吉田鈴（22＝大東建託）、大会コースレコードに並ぶ65をマークした申ジエ（38＝韓国）が5アンダーで3打差の4位。

2週連続優勝を狙う桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が69で回り4アンダーで6位につけた。

メルセデスランク1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）は73で回り3アンダーで7位。

米ツアーを主戦場とする古江彩佳（25＝富士通）は72で回り1アンダーの13位で決勝ラウンドに進んだ。

小祝さくら（28＝ニトリ）は73で回り5オーバーの66位、米ツアー組の馬場咲希（21＝サントリー）は2日連続78を叩き12オーバーの114位で予選落ちした。