22日の巨人戦を観戦

プロ野球、阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広内野手が22日、敵地での巨人戦に「1番・左翼」で先発出場。5打数3安打と大活躍したこの試合を現地で観戦した女優に、反響が広がっている。

東京ドームでの22日の巨人戦。立石は第1打席に二塁打、第2打席に中前打、第3打席には適時左前打を放った。

期待のルーキーがプロ初打点＆初猛打賞。記録にも記憶にも残る一戦を現地で見届けたのは、女優の中江有里だ。

熱狂的な阪神ファンで知られる中江は22日の試合後、自身のXとインスタグラムを更新。「立石選手猛打賞の活躍 立石選手が1人入ることで、打線が分厚くなった。すでに頼もしいけど、これからが楽しみ」。ヘルメットをかぶり、ポケモンコラボのユニホームを着てメガホンを持つ写真を投稿すると、虎党から様々な声が上がった。

「有里ちゃん、東京ドームで観戦してたの！？羨ましいなぁ」

「相変わらず お美しい」

「ボールガール？？？w」

「勝利の女神 とらほー」

「ガチ勢すぎるw」

阪神は4回終了で7-0と大量リードを奪い、後半に追い上げられたものの、7-4で巨人を下した。



（THE ANSWER編集部）