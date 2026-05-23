「この価格でいいの？」【しまむら】マニアが見つけた「990円で叶う高見えアイテム」

【しまむら】へ行くなら、コレが狙い目！ 今回は、マニアがしまパトでGETした「高見えアイテム」をご紹介します。まさかの990円（税抜）で、「この価格でいいの？」と思わず口に出してしまうかも……。着回し力も高いので、コーデに迷ったときも頼りになるはず。

コスパ優秀！ 着回しの利く高見えビスチェ

【しまむら】「bisutye」\1,089（税込）

繊細なかぎ針編みが、価格以上の価値を感じさせるビスチェ。Tシャツやシャツなど、手持ちのトップスに重ねるだけで旬コーデが完成するため、おしゃれが苦手な人の強い味方になってくれるはず。トップスを変えて、ロングシーズン着回せるのも嬉しいポイント。コーデのバリエーションも広がるビスチェは、コスパ優秀アイテムと言えそうです。

楽ちんおしゃれ見えを狙える最旬パンツ

【しまむら】「ストライプイージーP」\1,089（税込）

トレンドアイテムとして注目されているパジャマパンツが、しまむらからも登場。ストライプ柄が洗練された印象を与え、ゆるっと穿けるのに、おしゃれ見えを狙えるのが魅力です。「これは3色欲しくなっちゃう」と@aiii__13kさんもお気に入りの様子。990円（税抜）で購入できるので、イロチ買いもおすすめです。

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※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。