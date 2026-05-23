ファッション誌「non-no」専属読者モデルも務めるタレント・せきぐちりさ(21)が23日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、ネット上で話題になった動画について自ら言及した。



【写真】ユニホーム姿も様になっているせきぐちりさ 無加工でも美人！

今月21日に神宮球場で開催されたプロ野球「ヤクルト×巨人」の中継で、イニング間にスタンドで踊っている女性がアップで映し出された。この場面の切り抜き動画がX上で拡散されており、あるユーザーが「キャッツアイダンスの時に抜かれた女の子すごい綺麗だった... この人誰なんだろう」と発信した投稿は23日午後4時時点で1万8000件以上の「いいね」を集め、閲覧数は858万回以上と大バズりしていた。ネット上でも、この美女の正体に注目が集まっていた。



せきぐちは21日に投稿されたこの投稿を引用する形で「家族がヤクルトファンなので一緒に観戦しに行ってたんだけど 私のおすすめにも流れてきてびっくり!」と投稿。暗に自身であることを認めた。



まさかの“ご本人登場”に、ネット上では「現存されているとは」「AIで作ったアイドルとかではなかった」「モデルの方でしたか!素人の中に入るとレベルが違いますね」「野球中継(無加工)でこれはガチ美人勢」といった声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）