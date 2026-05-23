

「日比谷音楽祭 2026」新規プログラム一覧

今月末の5月30日・5月31日に開催が迫る、無料の音楽イベント「日比谷音楽祭 2026」の新規プログラム情報が発表された。

【動画】「日比谷音楽祭 2026」新規プログラムについて語る「亀田実行委員長のひとり語り生配信」

「日比谷音楽祭」は、「素晴らしい音楽を生の演奏で聴く機会を“無料”で誰もに開かれたかたちでつくり、音楽による感動体験を届けたい」という音楽プロデューサー亀田誠治の想いをきっかけとして 2019 年に誕生し、今年で開催 8 年目を迎える。親子孫3世代が世代やジャンル、経済格差や障がいの有無、国籍などの枠（ボーダー）を超えて、誰もが無料（フリー）で質の高い音楽体験を楽しむことができる。

新たに発表されたのは、豪華アーティストによる日比谷音楽祭ならではのプログラム。数多くのトップアーティストのレコーディングやライブに参加し、数々の名曲に関わってきた日本を代表するギタリスト「佐橋佳幸」、卓越したギタープレイとソウルフルな歌声で国内外から注目を集める「Rei」、そしてサポートや自身の活動でも活躍し、繊細なギタープレイで支持を集める「弓木英梨乃」といった、豪華ギタリストを深掘りし、世代やジャンルを超えてギターの魅力に出会えるトークセッション「日比谷ギタリスト会議」を開催。また、日本ヒップホップ界のリビングレジェンド「GAKU-MC」と、RIP SLYME の MC、ソロではアコースティックギター1本でのパフォーマンスから作詞・作曲、楽曲プロデュース、グラフィックデザインまで多角的に手がける「PES」は“声でライブをつくる”MC の入門体験が楽しめる「GAKU-MC による Master of Ceremony 入門ワークショップ〜コール&レスポンス編〜 with PES」を実施します。さらに、新妻聖子が自身の経験からミュージカルの魅力を語る「新妻聖子の Welcome to Musicals」など、音楽の新たな魅力や楽しさを発見できる新規プログラムが決定した。

こうした多様な体験を、誰もが無料で楽しめる音楽祭として継続するための、大きな柱となるクラウドファンディングを実施中です。リターンには日比谷音楽祭のオフィシャルグッズやさまざまな体験型プログラム、東京国際フォーラム ホールAのステージ「FORUM 座」観覧席とオリジナルグッズがセットになった VIP コース（5月28日 申し込み締め切り）など、支援者が「共に音楽祭をつくる」実感を味わえるメニューを多数用意。本年のクラウドファンディングは目標金額4000万円で、2026年6月28日23時まで実施している。

日比谷ギタリスト会議

GAKU-MCによる Master of Ceremony 入門ワークショップ~コール&レスポンス編~ with PES

新妻聖子のWelcome to Musicals

イベント情報

日時：5月30日（土）11時00分〜12時00分（10時30分 開場）場所：Musication Village- MANABI（日比谷図書文化館 大ホール）出演者：佐橋佳幸 / Rei / 弓木英梨乃MC：ダイノジ 大谷ノブ彦内容 :初めて音楽に触れた瞬間。ギターを始めたきっかけ。影響を受けたギタリスト。キャリアの転機となった出来事。思い入れのあるギターとのエピソード――。ギタリストを深掘りする特別なトークセッション。日時：5月30日（土）14時15分〜15時15分（14時00分 開場）場所：Musication Village - TAIKEN（日比谷図書文化館 小ホール）出演者：GAKU-MC / PES内容：ライブの醍醐味のひとつ、「コール&レスポンス」。それはアーティストがオーディエンスと共に声で音楽をつくる重要なシーン。なぜライブで観客と声を掛け合うのか?どんな音楽が、会場の空気をひとつにするのか?このワークショップでは、GAKU-MC 講師と一緒にHIP HOP カルチャーに欠かせない“コール&レスポンス”の魅力と奥深さを知り、その歴史にもちょっとだけ詳しくなってから、実際にみんなで声を出しながら楽しく学ぶ。さらに今回はスペシャルゲストとしてPESも参加日時：5月31日（日）13時00分〜14時00分（12時30分 開場）場所：Musication Village- MANABI（日比谷図書文化館 大ホール）出演者：新妻聖子 / MC:吉田 尚記内容：ミュージカルは観たことはありますか?なんとなく敷居が高い...どう楽しんだらいいかわからない...きっかけがない...ミュージカル女優として活躍し続け、尚且つ自身もミュージカルのファンであるという新妻聖子がその魅力を語る。日程：2026年5月30日（土）10時30分〜21時00分/5月31日（日）10時30分〜20時00分出演：ailly、Ayllton、新しい学校のリーダーズ、ANJI、井上園子、MCU/キノコ国本剛章、LDH ダンスワークショップショー、Eru Matsumoto、大塚惇平 & 響きの沙庭、岡村靖幸、小野リサ、ORANGE RANGE（ACOUSTIC SET）、GAIA & Friends Session、GAKU-MC、《聞かせ屋。けいたろう》、菊池亮太、君島大空、奇妙礼太郎、KREVA、黒沢 薫、児玉隼人、駒田早代、斎藤アリーナ・サボさん・シュッシュ with よきまるバンド、在日ファンク、The Music Park Orchestra、JUJU、粋蓮、スーパー登山部、スガ シカオ、SOIL&"PIMP"SESSIONS、高橋 優、高松亜衣、武部聡志、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、津田昌太朗、DJ ダイノジ・大谷、十明、東北ユースオーケストラ、遠山大輔、怒髪天アコースティックセッション、とまとくらぶ、長須与佳、浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）、新妻聖子、半崎美子、日比谷ブロードウェイ（井上芳雄・明日海りお・三浦宏規）、平井 秀明、平原綾香、ふみの、PES、眉村ちあき、丸山隆平（SUPER EIGHT）、Ms.OOJA、みの、モノンクル、森山直太朗、山内総一郎、吉野北人・中島颯太（EXILE B HAPPY）、YOYOKA、弓木英梨乃、RIO、Rei、Raine、LEO、rena、Rol3ert、渡辺貞夫グループ 2026配信限定 MC station:山崎怜奈、たなしん、吉田尚記