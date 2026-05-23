◆パ・リーグ 西武４―１オリックス（２３日・ベルーナドーム）

オリックス・内藤鵬内野手がプロ４年目で初めて４番起用された。今季初めて出場選手登録され、１点を追う４回１死一塁では２年ぶりの安打となる左越え二塁打。西武の完璧な中継プレーで一塁走者の森友が本塁アウトになったが、１軍昇格即のスタメンで長打力を発揮した。

しかし、直後には二塁でけん制アウト。試合の流れを踏まえても、痛いミスだった。９回にも安打を放ったが、試合後は「あれはもう、本当に反省ですね。自分の足（走力）も考えながら、リードの大きさもやらないといけない。守備も走塁もできないと、生き残れないと思うので」と猛省。岸田護監督は「あれはちょっと、ね。ちょっと（安打が出て）気持ち良かったんじゃないですか？ 浮かれていたのかも分からないですね…」と冗談を交えながら指摘した。

大砲候補の４番起用については「思い切っていってみようかなと。ナイスバッティングだったと思います」と説明。「ああいう隙は当然、ないようにしないといけない。全員ですけど」と訴えかけた。