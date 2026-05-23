発電量不足を5年間・最大300万円補償！ エクソル「経済効果シミュレーション保証」

記事ポイント 発電量シミュレーションと実績に差が生じた場合、差異に応じた経済的損失相当額が補償される新サービスが登場しました太陽光発電メーカー初（2026年5月・Solvvy株式会社調べ）の発電量保証サービスで、保証期間は5年間・免責なしSolvvy株式会社との協業により構築され、保証限度額は最大300万円（税込）に設定されています 発電量シミュレーションと実績に差が生じた場合、差異に応じた経済的損失相当額が補償される新サービスが登場しました太陽光発電メーカー初（2026年5月・Solvvy株式会社調べ）の発電量保証サービスで、保証期間は5年間・免責なしSolvvy株式会社との協業により構築され、保証限度額は最大300万円（税込）に設定されています

電気料金の上昇を背景に住宅用太陽光発電への関心が高まるなか、導入後の発電量が予測を下回るリスクへの新たな対策が登場しました。

太陽光発電システムの設計・建設・メンテナンスを全国に提供するエクソルが、Solvvyとの協業により「経済効果シミュレーション保証」の提供を2026年5月22日に開始します。

発電量シミュレーションと実績の差に応じた経済的損失相当額が補償される仕組みで、導入時の不確実性を軽減します。

エクソル「経済効果シミュレーション保証」





提供開始：2026年5月22日対象：エクソルが販売し、XSOL NAVI（エクソルナビ）で設計された住宅用太陽光発電システム・蓄電システム保証期間：5年間（免責なし）保証限度額（税込）：300万円（モジュール定格出力10kW以下・10kW超〜20kW以下ともに同額）協業先：Solvvy株式会社

「経済効果シミュレーション保証」は、事前に算出した発電量シミュレーションと実際の発電量に差が生じた場合、所定の条件に基づいてその差異に応じた経済的損失相当額が補償される保証サービスです。

保証基準となる発電量は、エクソルが開発・提供する太陽光発電・蓄電池システムの設計・見積もりソフト「XSOL NAVI（エクソルナビ）」で算出した想定年間発電量（kWh）が用いられます。

2026年5月時点のSolvvyの調査によれば、発電量を保証基準とする保証サービスは太陽光発電メーカーとして初となります。

東京電力の平均モデル料金（従量電灯B・30A契約・使用電力量260kWh／月）は2021年から2025年にかけて約40％上昇しており、家計負担の増加が顕著となっています。

住宅用太陽光発電の導入検討時には「シミュレーション通りに発電するか」「投資回収が見込めるか」という不確実性が意思決定の障壁となっており、本保証はこの「想定と実績のズレ」に対応するものです。

補償の対象と適用条件

対象となるのは、エクソルが販売し、かつXSOL NAVI（エクソルナビ）で設計された住宅用の太陽光発電システムおよび蓄電システムです。

日別で1年分の発電量の計測結果が確認できるモニター等の機能が備わっている機器であることが利用条件となっています。

補償が適用される保証対象事由は、対象機器の製品瑕疵または施工不備があること、および対象機器の仕様等で意図された機能・効能・目的もしくは条件を発揮または充足しないことの2点です。

施工不良による発電量不足は引き渡し後2年間に限られます。

自然災害・盗難・移動移設・動植物による損害・電圧出力抑制による発電量減少などは保証対象外となっています。

年1回の申請により条件を満たした場合、最大5回まで保証を受けられる可能性があります。

5年間・最大300万円の保証内容

保証期間は5年間で、免責期間は設けられていません。

モジュール定格出力が10kW以下の区分と10kW超〜20kW以下の区分のいずれでも、保証限度額は300万円（税込）に設定されています。

Solvvyの保証運用ノウハウと、エクソルの設計・施工・運用に関する知見を組み合わせた補償スキームとして構築されています。

発電量の予測精度だけでなく、導入後に実際に得られる経済効果そのものを保証の対象とした点が本サービスの特長です。

XSOL NAVI（エクソルナビ）による発電量試算を基準値とし、実績が一定条件を満たさない場合にその差異が補償されます。

電気料金が約40％上昇するなかで住宅用太陽光発電の導入を検討する際、発電量が想定を下回った場合の経済的損失を5年間・最大300万円（税込）の補償が裏付けます。

太陽光発電メーカー初の発電量保証サービスとして、投資回収の見通しを持ちにくかった家庭への導入判断に新たな根拠を加えます。

エクソル「経済効果シミュレーション保証」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「経済効果シミュレーション保証」はどのような機器が対象になりますか？

A. エクソルが販売し、設計・見積もりソフト「XSOL NAVI（エクソルナビ）」で設計された住宅用の太陽光発電システムおよび蓄電システムが対象です。

日別で1年分の発電量計測結果を確認できるモニター等の機能が備わっている機器であることが条件となっています。

Q. 保証の申請回数に上限はありますか？

A. 年1回の申請により条件を満たした場合、5年の保証期間中に最大5回まで補償を受けられる可能性があります。

保証の詳細条件は公式サイトに掲載されています。

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