城島茂、DASHへの本音ポロリ「負けられへん」 DASH海岸で史上初の大発見も
城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚（海洋環境専門家）が、24日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00〜後7：58）に出演し、横浜DASH海岸を探索する。
【番組カット】真剣な表情で…ミシンで仕立てる「DASH」メンバー
今回は、横浜DASH海岸の闇夜に出没するという大怪盗「ブラックダイヤモンド・シロウ」を追跡する。絶滅危惧種に指定され、値段は優に１万を超える海のダイヤモンドの個体名を「シロウ」と名付け、１年以上前から探している。事前に仕掛けておいたワナにかかっているのか。
4人でワナを引き上げてみると、クサフグ、スズキの赤ちゃん、アオタナゴなど、元気な魚が姿を見せる。「春の海岸はすごい！」と、17年かけて豊かになった海に一同は大興奮。さらに、DASH海岸史上初の大発見も。この調子でブラックダイヤモンド・シロウを見つけられるのか。毎回お蔵入りになっている海岸の手入れ作業など、ロケの裏側も大公開する。
2日目は、横浜DASH海岸から約500キロ離れた兵庫・宍粟市千種町へ。過疎化の町に活気を取り戻してもらうべく、地元自慢の食材で即興料理を振る舞う「100人食堂」を開催。森本、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、藤原丈一郎（なにわ男子）、さらに石川佳純も参戦する。人口減少の影響で消滅してしまった、かつての一大イベント「町民大運動会」を21年ぶりに復活させようと、みんなで大奮闘する。そこには、ロケでの一期一会を大切にする城島の姿があった。
さらに、3日目はDASH島へ。2ヶ月前に初上陸した新たな無人島で、生き物の痕跡を発見していた城島はその正体を確かめるべく、島を大調査。すると、「いた！いた！いた！」と、とんでもない生き物を発見する。
怒涛（どとう）の3日間を終えた城島は、DASHへの本音をポロリ。「負けられへん」とこぼしたその思いとは。
【番組カット】真剣な表情で…ミシンで仕立てる「DASH」メンバー
今回は、横浜DASH海岸の闇夜に出没するという大怪盗「ブラックダイヤモンド・シロウ」を追跡する。絶滅危惧種に指定され、値段は優に１万を超える海のダイヤモンドの個体名を「シロウ」と名付け、１年以上前から探している。事前に仕掛けておいたワナにかかっているのか。
2日目は、横浜DASH海岸から約500キロ離れた兵庫・宍粟市千種町へ。過疎化の町に活気を取り戻してもらうべく、地元自慢の食材で即興料理を振る舞う「100人食堂」を開催。森本、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、藤原丈一郎（なにわ男子）、さらに石川佳純も参戦する。人口減少の影響で消滅してしまった、かつての一大イベント「町民大運動会」を21年ぶりに復活させようと、みんなで大奮闘する。そこには、ロケでの一期一会を大切にする城島の姿があった。
さらに、3日目はDASH島へ。2ヶ月前に初上陸した新たな無人島で、生き物の痕跡を発見していた城島はその正体を確かめるべく、島を大調査。すると、「いた！いた！いた！」と、とんでもない生き物を発見する。
怒涛（どとう）の3日間を終えた城島は、DASHへの本音をポロリ。「負けられへん」とこぼしたその思いとは。