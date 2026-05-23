櫻坂46　15th両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」TYPE-D

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　アイドルグループ・櫻坂46が、6月10日に発売する15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”？』のジャケットアートワークが公開された。本作のアートディレクションは、上田マルコが担当。コンセプトは「チーム」で、チェスを連想させる空間にメンバーがスタイリッシュに佇む。

【写真】ジャケットアートワークも解禁

　MUMGスタジアム(国立競技場)での5th YEAR ANNIVERSARY LIVE公演を経て、グループ全員での結束力や魅力が詰まったビジュアルになっている。TYPE-Aは「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”?」の両曲でセンターを務める二期生の森田ひかるが堂々たる立ち姿で表紙を飾る。

　また、ティザー映像にて、BACKSメンバーが発表され、今作のBACKSメンバーのセンターが、三期生・遠藤理子であることがわかった。TYPE-DはBACKSメンバーで構成されるアートワークとなっている。

　BACKSメンバーによる新曲「コインランドリー」が、26日より、先行配信を開始し、同時にMUSIC VIDEOが公開されることも発表された。