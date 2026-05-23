「中日３−５広島」（２３日、バンテリンドーム）

プロ初の１番に抜てきされた広島・名原典彦外野手が、デビューから２試合連続マルチ安打を記録した。５打数２安打でチームの勝利に貢献。試合後は初のヒーローインタビューに臨んだ。

インタビュアーに紹介されると、カメラに背を向けて、帽子を取って左翼席へ深々と頭を下げた。

「もう本当に…うれしいです」と切り出し、「ここまで来るのに時間かかったんですけど、それでも応援してくださったファンの皆様のおかげでこの舞台に立っていると思っているので。きょうのヒットも、きのうのヒットもファンの皆様の声援が後押ししてくれたと思うので、感謝しかないです。ありがとうございます！」とコメントすると、再び帽子を取って左翼席へ深々と頭を下げた。

１番起用には「これといって変えることもなく、色気も出さず必死に気合と根性でとにかく打つという気持ちで入りました」と無欲で臨んだことを強調。今後アピールしたいところを問われると、「元気と守備と足とバッティングです」とコメント。最後もまた左翼席へ頭を下げた。その姿に「Ｊ ＳＰＯＲＴＳ２」の中継で解説した鹿島忠氏（元中日）は「初々しいですね」と話した。

名原はこの試合も９２番のユニホームが間に合わず、２試合連続で育成時代の背番号１２１で出場。中日先発の大野に対して、初回先頭は中前打。３打席目の四回２死一塁は内角カットボールをコンパクトなスイングで捉えて左前打とした。鹿島氏は、「（体の）軸が流れないんですよね。非常に綺麗なバッティングですね」と絶賛していた。

青森大から２０２２年度育成ドラフト１位で入団した名原は、２１日に支配下登録されたばかり。２２日・中日戦は「８番・右翼」でプロ初出場初スタメンに起用されると、２打席目に中前打を放ってプロ初安打。七回には右中間を破り、初タイムリーとなる三塁打で初打点も記録。２安打１打点と躍動していた。