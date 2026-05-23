俳優三山凌輝（27）が設立した「Star Of Wonder. inc」が23日、公式Xを更新。予定していたイベントの延期を発表した。

「＼ご報告／ 5月20日の投稿で5月22日にファンネームを発表する旨お伝えしましたが、#RYOKIMIYAMAが熟考しているため再度の延期とさせていただきます」と発表。「5月23日に、Life Community生配信での発表後、当アカウントからも発表いたします。心待ちにしていた皆様には深くお詫び申し上げます」とした。

さらに別の投稿で「本日予定しておりましたファンネームの発表ですが、RYOKIMIYAMAの体調不良により延期とさせていただきます。今は回復に専念しています。元気な姿でみなさんに会えるまでどうか温かく待っていてください 発表日は決まり次第ご案内いたします！ お待たせして申し訳ございません」とつづった。

三山は当該投稿を引用し「扁桃腺が終わりんちょすまん」とつづった。

このポストに対し「扁桃腺！それは無理せずしっかり治してくださいゆっくり休養してね」「具合い悪いのにリョーキから直接のメッセージ嬉しい 忙しすぎたもんね！どうかゆっくり休んで早く良くなりますように」「お大事に！ 無理せず、今はゆっくり休んでね。 早くよくなりますように。。」などと書き込まれていた。