◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日 両国国技館）

12場所ぶりに大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）は、結びで西前頭10枚目・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）に寄り倒しで敗れて3敗となった。

右の上手を取って前に出たが攻めきれず、巻き替えられると、最後は上手が切れて寄り倒された。

今場所は豊昇龍（26＝立浪部屋）、大の里（25＝二所ノ関部屋）の両横綱に加えて、安青錦（22＝安治川部屋）、琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）の2大関も不在となる非常事態。重圧を一人で背負いながら優勝争いを引っ張ってきた。

9日目の若元春戦では土俵の外に転落し、額から流血。大きな絆創膏（ばんそうこう）を貼って臨んだ10日目の西前頭5枚目・正代（24＝時津風部屋）との一番では、はたき込みで敗れて2敗に後退した。それでも11日目から3連勝と立て直し、13日目を終えて単独トップに立っていたが、痛恨の黒星で小結・若隆景（31＝荒汐部屋）と3敗で並び、千秋楽を迎えることになった。

4敗で東前頭2枚目・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）、伯乃富士、東前頭11枚目・宇良（33＝木瀬部屋）、東前頭13枚目・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）、東前頭17枚目・藤凌駕（23＝藤島部屋）の5人が続き、賜杯の行方は分からなくなった。