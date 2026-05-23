第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）の前日最終オッズが５月２３日、発表された。

桜花賞でＧ１・２勝目を挙げたスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が３・０倍で１番人気に支持された。

２番人気はフローラＳを勝ったラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が３・４倍。そのトライアルで２着のエンネ（牝３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）が、２頭から少し離れて６・４倍の３番人気で続く。今村聖奈騎手とのコンビで注目を集めるジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）は６・９倍、クイーンＣ覇者のドリームコアが８・９倍で、５頭が単勝１０倍以下となっている。

馬連はラフターラインズからの組み合わせが売れている。１番人気は（１０）スターアニス―（１８）ラフターラインズの６・５倍。３連単はスターアニスからの組み合わせが支持を集める。（１０）スターアニス―（１８）ラフターラインズ―（１２）ドリームコアが、４１・３倍で１番人気となっている。