２２日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（金曜・深夜０時４５分）に、サッカー元日本代表ＦＷの柿谷曜一朗氏（３６）がゲスト出演。番組冒頭で「僕はとにかくしくじりまくってます。絶対にしくじり先生に呼んでほしいと、現役やめた時から思ってたんです」と話し、天才と呼ばれ１６歳でプロ契約選手となってからの“しくじり”を語った。

小学生時代から“飛び級”で上級生とプレーするなどずば抜けた存在で、高校１年の時にＣ大阪史上最年少でプロ契約。同期入団には１つ年上の香川真司がいた。

しかし、当時「この世に自分よりサッカーがうまい選手はいない」と“テング”になっていた柿谷は、チームの勝利には興味がない、コーチの言うことを聞かない、走るなどのフィジカルトレーニングをさぼるなど、態度は最悪。その結果「自分に一切、パスが回ってこない」「試合にも出なくなる」状況となった。

一方で香川はリーグ得点王を獲得し、「平成生まれ初の日本代表」に選出。“嫉妬心”などから、やさぐれて寝坊や遅刻を連発。監督はブチ切れ、遅刻の罰金も食らった。「最初は１万円とかなんですけど、倍になって増えて、最高は１回で８０万円でした」と話した。そのほかパチンコ、ゲームセンターのメダルゲームにのめり込むなどひどい生活が続いた。

そんな素行不良の中、香川と乾貴士が出場しない試合でスタメンのチャンスが巡ってきた。この試合でプロ初の２ゴールを決めてチームの勝利に貢献。しかし、翌日のミーティングに遅刻。チームのスタッフに呼び出され「お前はもうチームにいるべきではない。出ていってくれ」と言い渡されたという。当時Ｊ２で３年連続最下位だった徳島への移籍となった。