２３日午後、大阪市住吉区の長居公園近くで道路から水が溢れ、一時冠水しました。

【写真を見る】“６０年前に敷設”水道管が破裂か…長居公園近くで道路が一時冠水 大阪・住吉区

水道管が破裂したとみられていて、周辺の道路で現在も通行規制が行われています。

午後０時半前、大阪市住吉区長居東の住宅街で、近隣住民から「道路から水が漏れています」と消防に通報がありました。

警察などによりますと、道路の一部が隆起していて、そこから水があふれ冠水したということです。

けが人などはいないということで、約２時間半後に漏水は止められました。

（近隣住民）「近くでこんなことがあってびっくりしています。（車は）そこそこ通っていますね。向こうの通りが混むので、抜け道として通る人もいる」

市などによりますと、周辺の地中には６０年前に敷設された水道管があり、これが破裂した可能性があるということで、漏水した原因を調べています。

現場は長居公園から南に約１３０ｍにある市道で、周辺の道路で現在も通行規制が行われています。



※５月２３日午後５時４５分頃時点の情報です。