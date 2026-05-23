歌手和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午後1時）に出演。東京競馬場での国歌斉唱を振り返った。

番組では、和田が24日放送のフジテレビ系「みんなのKEIBA」に出演することを告知。アシスタントのフリーアナ垣花正は「アッコさんが東京競馬場に降臨するのは、競馬の番組出演ではなく2004年ジャパンカップ以来22年ぶりで、この時は君が代を独唱されました」と紹介した。

和田は当時を「楽屋から一応ドレスを着て。正装にして。それで細い階段を、10段ぐらいあったかな？10段弱の階段を上がって君が代を歌うんです」と回想。国歌斉唱について「サッカーなんかでも歌いましたけど、みんなにシークレットで楽屋に名前も書いてないし。だけど練習はできたんです。午前中に国立競技場とか行って練習できたんです」としたが、「でも競馬場は月曜日から日曜日までやってるから」と現地での練習ができなかったと語った。

和田は「それでもう心配で心配で。その時、今で言うイヤモニを付けてなかったんです。22年前だから」。自身の中で歌い出しのキーを定めたが、歌唱直前「左手でドレスの裾を引っ張って、右手で階段の手すりを持ってたんですけど。あと2段か3段でコツンと（靴が）引っかかって。ウッと思ったけどギュッとそこに立った途端に、う〜わあ〜！！って来たのよ。10万人が。（キーが）飛んだのよ」と大歓声に圧倒され、キーを忘れてしまったと明かした。

当時の心境については「（歓声が）うわあ〜！と来たからうそ笑いして。心の中全部、頭の先からつま先まで、どうしようどうしようどうしようって。縦横斜め全部どうしようって言葉がダーッと入ってんねん」と苦笑い。何とか歌い上げたものの「もう大変だったんです。それはよく覚えてる。その時に関係者の方が『（馬券を）買われますか？』と。買いませんよ！って。マネジャーととっとと帰った」と笑っていた。