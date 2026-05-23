女優貫地谷しほり（40）が23日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。家事をめぐってダウンタウン浜田雅功（63）からツッコミを食らった。

07年後期NHK連続テレビ小説「ちりとてちん」でヒロインを務めた貫地谷は、上方落語の定席「天満天神繁昌亭」や、自身がゲーム声優を務めた「バイオハザード レクイエム」を制作するカプコンなど、自身にゆかりのある場所をぶらり歩きした。

貫地谷は19年に一般男性と結婚。24年12月に第1子を出産している。

浜田から「すいませんけど、普段はちゃんとお料理とかはされているんですよね？」と聞かれると「子供もいるので。やってます」とにっこり。

結婚前は実家暮らしが長く「一人暮らしダメって言われてたんですよ。『一人でできるはずがない』って。26くらいの時にやっと出て。でも、20代は仕事が忙しかったので休みの時にやるくらいで。料理はイベントでした」とあまり料理をすることはなかったといい、浜田から「でも、人に食べてもらうわけですから、おいしいと思ってもらわんと無理でしょ」と聞かれると、「そうですね。子供ができてからちゃんと。栄養とか」と語った。

これに浜田が「じゃ、旦那さんには適当に出してたってこと？」とツッコむと、「そうですね」とあっさり。

浜田が思わず「え？」とびっくりすると、「そうでした。かわいそうですよね。ちょっと今は心を入れ替えて」と反省したが、浜田から「それはさすがにどうですか？ いや、遅いですよ、今って言われても」とツッコまれていた。