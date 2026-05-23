シュートボクシング「笠原三兄弟」の長男で、３階級王者の笠原弘希（２６）が、６月２１日に東京・後楽園ホールで行われる「ＳＨＯＯＴ ＢＯＸＩＮＧ ２０２６ ａｃｔ．３」で、日本スーパーライト級王者イモト・ボルケーノ（２７）と対戦することになり、２３日に東京・台東区民会館で行われた記者会見に出席。タイトル獲得となれば史上初の４階級制覇となり「あれが去年のバストバウトだと思うので、今回はそれ以上に最高の闘いで勝ちます」と闘志をむき出しにした。

両者は昨年８月にオープンフィンガーグローブによる同タイトルマッチで対戦。２Ｒにイモトに左ジャブを決められた笠原は流血しながらも、ＫＯ狙いの逆襲に出たが、３Ｒ終了時にドクターストップ、ＴＫＯで敗れた。

今回は「シュートボクシングの原点を見せるため」（緒方健一代表）と、通常のボクシンググラブを着用する予定だったが、会見中、笠原がまさかの物言いをつけた。

「ようやくリベンジできる時が来ました。前回ドクターストップになったんですが、負けたとは思っていない。（前回と）同じルールじゃないとやり返してもしょうがない」と主張。イモトも「あんなボンボンつけてやって勝ってもしょうがない。僕からもお願いします」と応じ、ルールは今後協会側で協議し、決定することとなった。

会見で２人はそれぞれ「気持ちにこたえてくれるリスペクトできる選手」（笠原）、「全般通してスキがない」（イモト）と評価。笠原が「今回はプロレスから取り入れた隠し技を用意してる。どのラウンドでも使えるが、盛り上げてちょうどいいところで決めようかな」と不敵な笑みを浮かべると、イモトも「今回も派手な試合でぶっ倒してイモト・ボルケーノが一番強いと知らしめたい」と返り討ちを宣言した。

笠原弘希はシュートボクシングの日本フェザー級（２０１８年）、日本スーパーフェザー級（１９年）、日本ライト級（２２年）を制し、初の３階級王者に。次男の友希（日本スーパーフェザー級王者）、三男の直希（日本スーパーバンタム級王者）とともに「笠原三兄弟」と呼ばれ、人気を集めている。

なお今回の大会は、日本スーパーウェルター級タイトルマッチ（王者・都木航佑ＶＳ風間大輝）と日本バンタム級タイトルマッチ（王者・佐藤執斗ＶＳ片山魁の３タイトル戦が行われ、当日の模様はＵ−ＮＥＸＴでも中継される。