

資料 香川県空撮

四国経済産業局は、2026年6月19日午後2時からかがわ国際会議場（高松市サンポート）で、スタートアップに投資する全国の企業らが参加する「CVC vs CVC」と連携した交流会を開催します。

「CVC」はコーポレート・ベンチャーキャピタルの略で、企業が自己資金をスタートアップに投資して自社の事業との相乗効果（シナジー）を狙う仕組みです。

CVCに取り組む企業関係者らが集まり、都市部を中心に数百人規模のイベントが開催され、取り組みやナレッジを共有しているということです。

今回は中国経産局と四国経産局が地域のスタートアップを支援する「J-Startup WEST」との連携イベントで、CVCとJ-Startup WESTの選定企業や支援関係者、金融機関などが一堂に集まります。

全国のCVC最前線と、四国のCVC事業会社がそれぞれトークセッションを行います。新たな共創を生み、中四国でスタートアップを組織的に支援するシステムの醸成を目指したいとしています。定員は200人、参加無料です。申し込みは6月12日までです。