ブランドの方向性を顕示したヴァンキッシュ

新しいアストン マーティンの創出は、簡単なタスクではない。そもそも、優れた評価を得るクルマ作りすら難しい。美しい容姿を与え、環境基準を満たしつつ、白眉の運転体験を叶える必要がある。

【画像】ブランド最高傑作の1台 アストン マーティンDB9 DB4と5 DB11に最新の12も 全152枚

加えてアストン マーティンの場合は、歴代が築き上げた基準を超えなければならない。動的な特性には、絶妙なバランスも求められる。秀抜なDB9のように。



アストン マーティンDB9（2004〜2012年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

その先代、1994年のDB7が向き合ったハードルも低くはなかった。ジャガーXJSのプラットフォームをベースに、若きイアン・カラム氏は見事な美貌を生み出した。同社存続の鍵を握ったグランドツアラーは、歴代最多セールスのアストン マーティンになった。

ブランドの方向性を更に顕示したのが、2001年のヴァンキッシュ。エンジンはDB7 ヴァンテージ由来となる5.9L V型12気筒の強化版だったが、当時流行りだったセミATに、アルミとカーボンを用いた新しいシャシーを備えていた。

アストンだと認識できる印象的なDB9

ヴァンキッシュの性能は突出し、グランドツアラーというよりスーパーカーに近い位置付けにあった。DB7の後継ではなくても、グレートブリテン島中部、ニューポート・パグネルに拠点を置くブランドの次世代を予感させた。

果たして、DB9の発表は2003年。スタイリングを手掛けたのは、当初、BMW Z8も描き出したヘンリック・フィスカー氏だと伝えられたが、後にその権利は、1999年にジャガーへ移籍したカラムが主張している。



アストン マーティンDB9（2004〜2012年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

優雅な面構成や細部の処理は、確かにヴァンキッシュへ通じるものといえた。全長4697mm、全幅2017mmという寸法を活かし、見事な佇まいが生み出されている。

またDB9のスタイリングは、2001年のヴァンキッシュや2005年のヴァンテージとも似ていたが、それは同社のトップ、ウルリッヒ・ベッツ氏が狙ったものだった。見る人には、モデル名より先に、アストン マーティンだと認知して欲しいと考えたからだ。

DB7比で剛性が2倍高いVHプラットフォーム

インテリアは、カーブを描いた「ウォーターフォール」デザインが特徴。ダッシュボードからセンターコンソール、リアシートまで、ドラマチックな曲面で構成されている。

シートレイアウトは、2＋2。後席は荷物置き場に近かったとはいえ、ホイールベースはDB7より149mm長く、空間にはゆとりが生まれていた。



アストン マーティンDB9（2004〜2012年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

プラットフォームは、ヴァンキッシュの接着構造を派生させた、DB9で初採用となった最新のVH。Vは垂直を意味し、クラスを超えた可能性を表し、Hは水平を意味し、順応性の高さを表した。後に全ラインナップ、8車種の基礎骨格となっている。

押出成型や鋳造、プレス成形されたアルミ製部品は、要所のカーボン製部品とともに接着。DB7比で25％軽く、剛性は2倍高かった。衝突安全性にも抜かりはなく、当時属したプレミア・オートモーティブ・グループの一員、ボルボへ協力を仰いでいる。

エンジンは456psの5.9L V型12気筒

他のモデルにも利用可能なサブフレームへマウントされたサスペンションは、アルミ製アームを用いたダブルウィッシュボーン。可変式ではないダンパーとコイルスプリングが支え、太めのアンチロールバーが組まれている。

エンジンは、DB7の派生版となる、5.9L V型12気筒。カムシャフトとクランクシャフト、給排気系に改良を受け、11.8kgも軽く仕上げられていた。456psと57.9kg-mへ向上しつつ、1500rpmから最大トルクの8割を得られる粘り強さも叶えていた。



アストン マーティンDB9（2004〜2012年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

リアアクスル側にマウントされたトランスミッションは、6速マニュアルか6速オートマティックの2種類。軽いエンジンと相まって、前後で50：50の重量配分を得ていた。アルミホイールは19インチ。タイヤは、ブリヂストンRE050が標準だった。

抑揚豊かなフォルムを浮き彫りにする塗装

今回、筆者がDB9と対面したのは、グレートブリテン島中部の国立公園、ピーク・ディストリクト。少なくないドライバーやライダーが、豊かな大自然を分かち合っている。

20年以上が過ぎても、このアストン マーティンの注目度は明らかに高い。グレーへ近い塗装は写真映えしにくいが、カメラマンは満足げ。跳ね上げた汚れが目立ちにくく、タングステン・シルバーが、抑揚豊かなフォルムを浮き彫りにする。



アストン マーティンDB9（2004〜2012年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

執筆：アントニー・イングラム（Antony Ingram）

この続きは、アストン マーティンDB9（2）にて。