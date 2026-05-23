【クロスワードパズルクイズ】解けると爽快！ □に入るひらがなは？ 「関東にある場所」がヒント
柔軟な発想力が試される「クロスワードパズル」の時間です！
上下左右の文字のつながりをヒントに、空欄に入る共通のひらがなを導き出しましょう。今回は3つの言葉を完成させる問題。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！
・ひ □ べ（縦の言葉）
・か □ が □（横の言葉）
・に □ し（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、有名な観光地などがある「関東にある場所」の名称です。
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▼解説
それぞれの言葉に「な」と「わ」を入れると、次のようになります。
・ひなべ（火鍋）
・かながわ（神奈川）
・にわし（庭師）
今回のカギは、横の「かながわ」という地名でした。これに気づければ、縦の「ひなべ」という人気の料理や、庭の手入れを専門とする「にわし」もスムーズに導き出せたはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
上下左右の文字のつながりをヒントに、空欄に入る共通のひらがなを導き出しましょう。今回は3つの言葉を完成させる問題。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・ひ □ べ（縦の言葉）
・か □ が □（横の言葉）
・に □ し（縦の言葉）
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正解：「な」「わ」正解は「な」「わ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「な」と「わ」を入れると、次のようになります。
・ひなべ（火鍋）
・かながわ（神奈川）
・にわし（庭師）
今回のカギは、横の「かながわ」という地名でした。これに気づければ、縦の「ひなべ」という人気の料理や、庭の手入れを専門とする「にわし」もスムーズに導き出せたはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)