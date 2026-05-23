モデルでタレントのJOYさんがXを更新。宅配ピザを頼んだ際に起こった"悲劇"の顛末を語っている。



【写真】JOYさん絶句…「さすがに酷すぎ」無惨なピザ

JOYさんは「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ。」とコメントし、画像をアップ。パッケージが開かれたピザは大きく端の方に寄ってしまっていて、原型をとどめていない様子だ。



JOYさんは「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ。箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません？」と続け、不満をあらわに。しかし投稿の最後には「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」と前向きな様子をみせていた。



SNSでは「さすがにコレは酷いですね…」「どんな運転したらここまでに、」「どんだけ焦って慌ててたんだろう」「逆に興奮してきたとはさすがですw」「怒らずに大人の余裕すら感じるポスト…」「すごくポジティブですね」などのコメントがあった。



JOYさんは1985年4月15日生まれ、群馬県出身。出演番組にはテレビ静岡「しずおかごはんが食べたい！」や、NST新潟総合テレビ「潟ちゅーぶ」などがある。プライベートでは、2019年6月にモデル・タレントのmaiさん（旧芸名・わたなべ麻衣）と結婚。2020年10月には長女が誕生した。