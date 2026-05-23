「ロッテのガムの印象が強く」男性が選んだ“唇が魅力的だと思う30代男性俳優”ランキング！ 2位「中村倫也」、1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的だと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、中村倫也さんです。1986年生まれ、東京都出身の俳優、中村倫也さんです。2005年に映画『七人の弔』でデビューし、数々の作品で活躍しています。ふとした瞬間に見せる、口角の上がった魅力的な唇が多くのファンを惹きつけます。2018年のNHK連続テレビ小説『半分、青い。』で一躍ブレークを果たし、カメレオン俳優として確固たる地位を築きました。
▼回答者コメント
「厚すぎず薄すぎないバランスの良い唇で、自然な丸みとやわらかさがあり、表情によって優しさや色気がにじみ出るところに魅力を感じたからです」（20代男性／愛知県）」
「自然な厚みのある唇が印象的で、笑った時の柔らかい表情にとても合っているから」（40代男性／大阪府）」
「口角が自然に上がっていて、笑顔の時と真顔の時の表情差が大きく、唇の動き一つで感情を伝えられる繊細さがあると感じます」（30代男性／東京都）」
見事1位に輝いたのは、佐藤健さんでした。常に第一線で活躍を続けており、ドラマ『天皇の料理番』（TBS系）などで見せる確かな演技力はもちろん、端正な顔立ちを際立たせる魅力的な唇も多くのファンをとりこにしています。近年はファンミーティングなどのイベントも積極的に開催しており、ファンとの温かい交流の場を大切にしています。
▼回答者コメント
「クールな雰囲気の中に柔らかさが見える“ギャップの唇”」（30代男性／長崎県）」
「同性からみてもセクシーな顔立ちだから」（30代男性／大阪府）」
「以前佐々木希さんと共演したロッテのガムの印象が強く、その点で唇かなと感じます」（40代男性／大阪府）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：中村倫也／22票
2位にランクインしたのは、中村倫也さんです。1986年生まれ、東京都出身の俳優、中村倫也さんです。2005年に映画『七人の弔』でデビューし、数々の作品で活躍しています。ふとした瞬間に見せる、口角の上がった魅力的な唇が多くのファンを惹きつけます。2018年のNHK連続テレビ小説『半分、青い。』で一躍ブレークを果たし、カメレオン俳優として確固たる地位を築きました。
「厚すぎず薄すぎないバランスの良い唇で、自然な丸みとやわらかさがあり、表情によって優しさや色気がにじみ出るところに魅力を感じたからです」（20代男性／愛知県）」
「自然な厚みのある唇が印象的で、笑った時の柔らかい表情にとても合っているから」（40代男性／大阪府）」
「口角が自然に上がっていて、笑顔の時と真顔の時の表情差が大きく、唇の動き一つで感情を伝えられる繊細さがあると感じます」（30代男性／東京都）」
1位：佐藤健／49票
見事1位に輝いたのは、佐藤健さんでした。常に第一線で活躍を続けており、ドラマ『天皇の料理番』（TBS系）などで見せる確かな演技力はもちろん、端正な顔立ちを際立たせる魅力的な唇も多くのファンをとりこにしています。近年はファンミーティングなどのイベントも積極的に開催しており、ファンとの温かい交流の場を大切にしています。
▼回答者コメント
「クールな雰囲気の中に柔らかさが見える“ギャップの唇”」（30代男性／長崎県）」
「同性からみてもセクシーな顔立ちだから」（30代男性／大阪府）」
「以前佐々木希さんと共演したロッテのガムの印象が強く、その点で唇かなと感じます」（40代男性／大阪府）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)