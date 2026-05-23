苦しみながらもWEST首位突破。次は鹿島と激突。井手口陽介は全員守備・全員攻撃を強調「一人ひとりが戦ったら、絶対に負けない」

苦しみながらもWEST首位突破。次は鹿島と激突。井手口陽介は全員守備・全員攻撃を強調「一人ひとりが戦ったら、絶対に負けない」