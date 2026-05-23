苦しみながらもWEST首位突破。次は鹿島と激突。井手口陽介は全員守備・全員攻撃を強調「一人ひとりが戦ったら、絶対に負けない」
神戸がJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTを首位で突破した。
５月23日に行なわれたWEST最終節で福岡と敵地で対戦。１−０で勝利し、１位を争う２位の名古屋が広島に敗れたこともあり、首位を確定させた。
今季はアジア・チャンピオンズリーグとの連戦で、過密日程のなかで思うように勝点を積み上げられない時期もあった。試合後のフラッシュインタビューに対応した井手口陽介は、次のように振り返る。
「前半戦の良い時とかは、本当に守備も攻撃もつながっている感じがあって、試合をしていてもすごく楽しいなと思いながらやってはいたんですけど。
（準決勝で敗れた）ACLEが明けてからは、個人的にも、チームとしても、難しい状況が続いているので。そのなかで、西の１位になれたことは、本当に価値のある勝利だと思います」
次は優勝決定戦でEAST１位の鹿島と相まみえる。それまでの改善点を問われると、「本当に、全員で守備して、全員で攻撃して、一人ひとりが戦ったら、絶対に負けないチームだと思う」と井手口は力をこめ、「そこの原点に帰るじゃないですけど...うん、そこですかね」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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５月23日に行なわれたWEST最終節で福岡と敵地で対戦。１−０で勝利し、１位を争う２位の名古屋が広島に敗れたこともあり、首位を確定させた。
今季はアジア・チャンピオンズリーグとの連戦で、過密日程のなかで思うように勝点を積み上げられない時期もあった。試合後のフラッシュインタビューに対応した井手口陽介は、次のように振り返る。
（準決勝で敗れた）ACLEが明けてからは、個人的にも、チームとしても、難しい状況が続いているので。そのなかで、西の１位になれたことは、本当に価値のある勝利だと思います」
次は優勝決定戦でEAST１位の鹿島と相まみえる。それまでの改善点を問われると、「本当に、全員で守備して、全員で攻撃して、一人ひとりが戦ったら、絶対に負けないチームだと思う」と井手口は力をこめ、「そこの原点に帰るじゃないですけど...うん、そこですかね」と語った。
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