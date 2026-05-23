◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（5月23日、東京ドーム）

阪神の郄橋遥人投手から4点を奪った巨人打線。この日は村上頌樹投手との対戦です。巨人はここまで村上投手と2試合対戦。どちらの試合も巨人が勝利していて、対巨人の防御率を6.55にはね上げています。巨人の先発はウィットリー投手。チームとしては80球を超えると球威が落ちると評価していて、早めの援護が必要となりそうです。

東京ドームデビューを華々しい数字で飾った阪神の立石正広選手はこの日も1番レフト。立石選手のデビューからチームは3連勝していて、この日もその験を担げるか、注目です。巨人は浅野翔吾選手が1番センター。立石選手のように、チームに勝利をもたらす存在となれるでしょうか。

解説は江川卓さん。前日の試合については、井上温大投手は調子がいいと判断はしましたが、立石選手へのインローへのカット、難しいボールを打たれたことで、自分のボールを疑ってしまったんだと思う、と分析。しかし、阪神のすごさは2番の中野拓夢選手がその後に進塁打となるセカンドゴロを打てたことにあると明言しました。

「阪神にあって、他のチームにないものですよね、中野選手の存在。きょうは1番の立石選手から注意してみたいなと思います。村上投手は左のアウトローにいいボールがくるピッチャーなんですが、今年はそれが少し中に入っている。調子に乗れないまま、来ているのかなと思います。きょうの投球を見てお伝えできればと思います」

プレーボールは午後6時です。