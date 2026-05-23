「デイリースポーツ杯」（２３日、宇都宮）

窓場千加頼（３４）＝京都・１００期・Ｓ１＝が直線一気の差し脚を発揮で１着。昨年４月四日市以来、今年の初優勝をつかみ取った。２着には５番手からまくりを打った菅原大也（神奈川）、３着には窓場マークの菱田浩二（京都）が入った。

窓場が復活をアピールする力強い走りで優勝をつかんだ。「取れた位置から勝負。谷口（遼平＝三重）君が強いので、初日特選と同じ失敗をしないように心がけて走った」。伊藤慶太郎（埼玉）が谷口後位に飛び付き、隊列が短くなったポイントで菅原がまくる。窓場は菅原の動きに乗じて、しっかり踏み切り優勝のゴールを駆け抜けた。

昨年１０月Ｇ３・松阪記念出走後に長期欠場。あっせん不参加が続いたため引退説も流れたが、今年４月の伊東から戦列に復帰。５場所目できっちり優勝をゲットした。「選手を引退することも考えたけど、両親、京都の仲間、同期、支えてくれる人のおかげで戻ってくることができた。優勝できたけど脚力はまだまだ。もう一度上位で走りたいと思っているし、一戦一戦頑張りたい」と活力に満ちあふれている。

この優勝でＧ１、Ｇ２への復帰が見えてきた。「もう一度、古性優作と一緒に走りたい」と気合十分。近畿地区に大事なピースが戻ってきた。