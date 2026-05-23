◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―５広島（２３日・バンテリンドーム）

中日は逆転負けで、今季ワーストタイの借金１４に戻った。同点の７回に２番手の吉田が勝ち越し点を献上。今季は初登板から１０試合連続無失点と好投を続けていたが、１１度目のマウンドで初めて失点した。序盤は優位。先制されて迎えた初回に逆転すると、２回に鵜飼のソロで一時２点のリードを奪った。以降は追加点がなく、先発の大野は６回３失点。３回に不運な適時打で１点差に迫られた。２死一、三塁から坂倉を二ゴロに打ち取ったが、山本が一塁へのグラブトスに失敗。内野安打になり、４回に石原に同点ソロを浴びた。

試合後の井上一樹監督の一問一答は以下

―グラブトスや９回の石伊の悪送球が失点に絡んだ

「まあ、そうだね。それももちろんある。ミスがある、結果的に失点につながっていることは間違いないでしょうね」

―大野は

「ちょっと、軽はずみなことは言えないけど、ちょっときょうは（体が）重たいかなという感じはしましたね。操れているはずのものが操れていない感じが出ていたような投球だったと思います」

―序盤は優位に

「もうちょっと付けいってというか、もうひと押しというところが。もちろん、それはきょうに限ったことではないんだけど。ジワジワと追いつかれた。最初のうちの勢いと、向こうのジワジワきたのが五分になって、（終盤に）どうなるかというところで、痛打されたりミスが出たということ」

―あすが交流戦前の最後の試合

「あした、また。当分はセ・リーグと当たらないので、あしたは、いい形で」