女優・グラビアアイドルの大原優乃が２３日までに自身のインスタグラムを更新し、農林水産省を訪れたことを報告した。

「『カンピロバクター 食中毒予防啓発大使』に就任したご縁で、先日、農林水産省の皆さまへご挨拶に伺いました」と書き出した大原。「“カンピロバクター”という菌について、１人でも多くの方に知っていただきたいという思いから、今回の取り組みが始まっています」とつづり、「私自身も改めてお話を伺い、正しい知識を持つこと、そして予防の大切さを再認識しました」とつづると、白の長袖ワンピース姿で農林水産省を訪れた姿を披露した。

また、「地元・鹿児島では、生ものが身近な食文化でもあるため、より身近な問題として感じています」「自分にできることを探しながら啓発活動に努めてまいります」と力強く宣言した。

この投稿には「お仕事お疲れ様です！」「農林水産省！！？すごい！！」「素敵で大切なお仕事」「優乃さんの活躍の場がここまで広がった事とても嬉しく思います！！」「ひとつひとつのお仕事を丁寧にされている姿がとても素敵です」「めっちゃ可愛い」「啓発がんばってね！」といったコメントが寄せられている。