◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―６ヤクルト（２３日・横浜）

ＤｅＮＡは先発の入江大生投手が初回に喫した６失点が最後まで響き２連敗となった。相川亮二監督は「苦しいスタートで、４０分くらいですかね。野手がスタートから守っていくのはなかなかしんどい。リズムにも乗れない」と右腕の投球内容をバッサリ。入江は初回の表だけで４０分を要し１回６０球、６安打６失点でＫＯされた。

初回の１イニングだけで６０球を投げたのは９７年６月２７日に近鉄・ミラッキが西武戦で記録して以来、史上２度目で最多タイ。セ・リーグでは史上ワーストとなった。

入江は先頭の長岡を遊直、続くサンタナを空振り三振に仕留め２死を奪ったが３番・内山の右翼への二塁打から３者連続で安打。６番・増田に四球を与えるとさらに３者連続の適時打を浴びた。ここで打者一巡となった長岡を右飛に仕留め初回表が終了。打者１０人に６０球を投じ降板した。

チームは初回の６失点以降、中継ぎ陣が無失点リレーでしのいだが、重苦しい雰囲気のまま打線も反撃できなかった。指揮官は「重たい点ではあるんですけど、それでも何とか追いかける姿を見せないといけない。そういう姿を今日見せられなかったので、また明日しっかりみんなで戦います」と前を向いた。