◇全日本選抜レスリング選手権大会(23日、駒沢オリンピック公園体育館)

レスリング女子57キロ級が行われ、パリ五輪金メダル(53キロ級)の藤波朱理選手が決勝に進みました。

1回戦の準々決勝で神奈川大学の木下凛選手に11-0のVSU（テクニカルスペリオリティ）で勝利した藤波選手は続く2回戦の準決勝、2026年アジア選手権銅メダルの屶網さら選手と対戦します。

藤波選手は開始40秒で相手のバックを取りポイントを奪うなど優勢に攻め第1ピリオドで8-0とリードします。第2ピリオドは開始30秒で片足タックルからポイントにつなげ10-0で決勝に進みました。

この日を振り返った藤波選手は「課題の部分はまだまだありますが、結果だけ見れば、しっかりこの大会を勝ちきることを目標にしていたので、しっかり勝ち切れたというのと、次の決勝にしっかりつなげていきたいです」と語りました。

57キロ級に上げて挑んだ2025年の全日本選手権ではあわやフォール負けのピンチを乗り越え優勝。「53キロのときと今の自分は全然違う。一時期53キロの時と比べてきついときがありましたが、新しい藤波朱理として57キロでアジア大会、ロサンゼルスオリンピックへの道のりを味わっていきたい」と意気込みました。

2026年はレスターに入社し、今大会で新しいシングレットを披露。「アカレンジャーみたいな感じだなと自分では思っているんですけど、これはレスターで『スター』を入れたりとか、いつもと違うイメージの新しい自分として挑みたいという思いがあったので一緒に作らせていただきました。それにも注目していただきたいです」と笑顔を見せました。