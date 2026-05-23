川島鈴遥が主演する映画「いろは」の全国公開記念舞台あいさつが２３日、都内で行われ、横尾初喜監督、遠藤久美子（４８）らが登壇した。

将来が見えぬまま長崎の実家で暮らすヒロイン・伊呂波（いろは）と、妊娠して５年ぶりに帰ってきた姉が、姉の父親探しのため各地を巡る物語。遠藤は姉妹が訪れる民宿の女将（おかみ）を演じている。

久々にイベントに登場する形となった遠藤。実は、２０１６年に横尾監督と結婚しており、姉妹役の川島らについて「細い目で見ていて」と語ると、横尾監督が「細い目？温かい目じゃなくて？僕のことかなと思った」と自身の顔を触りながらつっこみ。遠藤が「その細い目も大好きなんですけど」と照れるなど、めおと漫才を展開した。

劇中に登場する３人のダメ男の話題になると、遠藤が監督をちらりとみやり、横尾氏が「なんでこっちを見るの？」。遠藤が「パパの作品で…」と普段の呼び方が出てしまったときには、隣の鶴田真由が「ちなみに夫婦なんです」と観客に補足して、笑いが起こった。横尾監督も「ママ」呼びで応酬。会場は温かな空気に包まれた。

１９９５年にデビューし、瞬く間に売れっ子になった遠藤。横尾氏との間に、１７年に第１子、１９年に第２子を授かっている。