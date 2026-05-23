映画監督の是枝裕和氏（63）とお笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が23日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にゲスト出演。大悟は29日公開の映画「箱の中の羊」の子役オーディションに参加した裏話を明かした。

同作は建築家の妻と工務店社長の夫が、ヒューマノイドを息子として迎え入れるところから始まる物語。機械と木、木とガラス、生者と死者…。全く違う2つの物質を一緒にすることの難しさと面白さを、建築を通して描いている。女優・綾瀬はるかと大悟がダブル主演の夫婦役を演じ、異色の配役としても注目を集めている。

ヒューマノイドの息子役を演じた子役・耼木里夢の話題に。大悟は「本当に子供」と断言。「“今日はよろしくお願いします”みたいな子役のしっかりした、そういうんじゃ全くないのよ、本当に。誰かの子供が今日遊びに来てんのかみたいな」と撮影を回想。「だから、やりやすかったですよね。たぶん大変さもあったでしょうけど」と振り返った。

是枝監督も「（子役は）遊びの延長でカメラの前に立ってるのが普通なんですけど、今回の子は特に凄かったから」とうなずき、「ずっと待ってる時間、大悟さんの頭、ずーっとなでてて」と自然体だった子役の様子を打ち明けた。

作中でも同様のシーンがあるといい、「監督がいつもみたいになでてあげてみたいな」と指示していたことも明かされた。

また、大悟は「ワシも行ったんよ、オーディション。この映画の子役オーディションの最終みたいな、何人か。ワシとの感じをたぶん監督見たいからって言って」と子役オーディションに参加したことも告白。

「監督の前でせりふ言うの初めてやから、子役のオーディションなんやけど、ワシが一番緊張してた」と打ち明け、笑いを誘っていた。