ダーティな役からユーモラスな役までこなす演技派の韓国女優として、近年とくに注目を集め続けているイム・ジヨン。Netflixで独占配信がスタートした主演ドラマ『素晴らしき新世界』も好調で、Netflixの週間グローバルTOP10（非英語番組部門）で初登場1位を獲得した。彼女が演じているのは、悲惨な死を遂げたはずの朝鮮時代の悪女カン・ダンシムが転生した、現代のソウルを生きる無名俳優のシン・ソリだ。甦った悪女が、財閥のろくでなしの御曹司チャ・セゲ（ホ・ナムジュン）と出会い、運命が動き出す。

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※以下、『素晴らしき新世界』のネタバレを含みます

本作は朝鮮王朝から物語が始まる。低い身分から王の側室にまで昇り詰めたカン禧嬪（ヒビン）は、権力争いに巻き込まれ、無理やり毒を飲まされて命を落としてしまう。しかし、なぜか時代劇を撮影中の無名俳優シン・ソリとして目が覚める。何がなんだかわからないまま、やがて自身はソリという女性の身体に魂が入り込んだのだと気づき、さらに時代が変わって進化していることも認識するようになる。思考は朝鮮時代の自分のままとあって、見かけは現代女性だが、王宮仕込みの時代劇口調と仕草のソリ。現代でも堂々たる振る舞いで、周囲の人たちを巻き込んでいく。

無名とはいえ“朝鮮時代の設定で過ごしている女優”として世間からも認知され、しかも王宮で培ってきたさまざまな処世術が現代でも活かされ、なんとか生き延びようと奮闘するソリの姿が愛らしい。現代で活用されているクレジットカードなどの便利なアイテムに驚きながらも、まずは食事だとばかりに何かと、肉やおやつをほおばるソリは無邪気で微笑ましいのだ。

ソリはときどき時代劇のドラマを観ると、役者の下手さをこきおろして自身のほうがすごいと自負し、テレビ売り場の前でドラマのまねをして迫力あるセリフを繰り出し、周りにいるお客さんに拍手をもらう。本人はいたって真面目に過ごしているだけなのに時代錯誤のミスマッチ感が笑いを誘い、イム・ジヨンだからこその突き抜けた芝居で見せるコメディエンヌぶりに釘付けになってしまう。

そんなソリと朝鮮時代に出会っていた夢を見るようになったセゲは、彼女の所属事務所代表となって公私ともに支えるようになるも、朝鮮時代の王に瓜二つの顔と野心を持つセゲの兄チェ・ムンドがふたりに近づいてくるようになる。時代を超えた運命のふたりがこれからどうなっていくのか、イム・ジヨンとホ・ナムジュンの奥深い演技をしばらく楽しみにしたいところだ。

個性抜群のソリを演じるイム・ジヨンははたして、どんな人物か。近年のドラマを中心に辿ってみよう。1990年6月23日、韓国ソウル生まれの今年36歳。大学時代に舞台や短編映画に出演することから始め、2014年の映画『情愛中毒』で本格的に女優デビュー。正統派俳優ソン・スンホンの初のベッドシーンの相手として、イム・ジヨンは同作がデビュー作とは思えない大胆さで、破滅的な愛にのめり込んでいくヒロインを務め、第51回大鐘賞を受賞した。

熱血弁護士と恋に落ちる脱北したヒロインを演じた『吹けよ、ミプン』（2016年）では、MBC演技大賞の連続ドラマ部門で優秀演技賞を受賞。その後も多数のドラマや映画に出演して着実にキャリアを積み重ねるも、人気は今ひとつの状況が続く。その状況を一転させたのは『ザ・グローリー ～輝かしき復讐～』（2022年）の出演だった。同作で学生時代に主人公を壮絶ないじめで追い込み、やがて気象キャスターになるも復讐されるパク・ヨンジン役としてブレイク。牢屋で泣きながら天気予報をするシーンにはゾッとしながらも強烈な悲哀を感じさせ、初の悪役とは思えないほどの仕上がりに脱帽した。

2023年にはキム・テヒとダブル主演した『庭のある家』で夫の家庭内暴力に苦しむサンウン役で凄みを利かせ、2024年には時代劇『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』で奴婢から両班となって善道を生きるクドク／テヨン役を卓越した表現力でまっとうし、同作はヒット。2025年には同じ事務所のイ・ジョンジェと共演した『憎らしい恋』で、政治部から左遷された芸能記者ウィ･ジョンシン役に。トップスターだが刑事専門俳優のイメージを脱却したいイム・ヒョンジュン（イ・ジョンジェ）との爽やかな恋愛模様が実に微笑ましく、本気を出したらハードなラブシーンもやってのける度量がありながらも、抑えた芝居をするふたりにほっこりさせられた。

プライベートでは、恋人関係を公表しているイ・ドヒョンとの交際が順調で、その熱愛ぶりにも熱視線が注がれている。今は最新作『素晴らしき新世界』で描かれるホ・ナムジュンと紡ぐ物語のロマンスの行方も気になるし、ソリとセゲのコミカルなやりとりも面白くて、イム・ジヨンの振り幅のある芝居には安定感がある。今後どのような展開となるのか楽しみでならない。

（文＝かわむらあみり）