C大阪のリリースにファン驚き「いやだー」「めっちゃショック」「急な発表でびっくり」
セレッソ大阪は23日、タレントの池田愛恵里さんが今シーズン限りで「セレッソ大阪スタジアムMC」と「セレッソ大阪ヤンマーレディーススタジアムDJ」を卒業すると発表した。
池田さんは2013年から関西テレビ「ゴラッソ!セレッソ」MC、C大阪応援リポーターを務め、2022年にC大阪スタジアムMCに就任。2023年からはC大阪ヤンマーレディーススタジアムDJも担当していた。
クラブは公式サイトで「池田さんはこれまで、試合前の高揚感、選手紹介やピッチイベントでスタジアムを包む一体感、勝利の歓喜、そして時には悔しさも、サポーターの皆さまとともに分かち合いながら、数えきれない瞬間をセレッソ大阪と共に歩んでくださいました。スタジアムに響くその声は、試合日の空気をつくる大切な存在として、多くの皆さまの記憶に刻まれています。長きにわたり、セレッソ大阪のホームゲームをともに創り上げ、スタジアムの魅力を届け続けていただいたことに、クラブ一同、心より感謝申し上げます」とメッセージを送っている。
池田さんは「13年間、本当に本当に幸せでした!スタジアムでその幸せを噛み締めながら、応援し、心が震える日々でした。私の宝物です。家族のようにあたたかく、関わってくださったみなさんの優しさを忘れません。ありがとうございました。これからもずっと、セレッソ大阪のことが大好きです!」とコメントした。
池田さんのC大阪スタジアムMCとしての最後の出演は、30日のプレーオフラウンド第1戦を予定している。
クラブ公式X(@crz_official)には「急な発表でびっくりしました」「えー切ない」「いやだー」「悲しすぎる」「寂しい」「めっちゃショック」「見ている、聞いているだけで元気になる素敵なMCでした」「13年間ホントありがとうございました!!」「クラブの歴史の一部です」などの声が寄せられた。
池田さんは2013年から関西テレビ「ゴラッソ!セレッソ」MC、C大阪応援リポーターを務め、2022年にC大阪スタジアムMCに就任。2023年からはC大阪ヤンマーレディーススタジアムDJも担当していた。
クラブは公式サイトで「池田さんはこれまで、試合前の高揚感、選手紹介やピッチイベントでスタジアムを包む一体感、勝利の歓喜、そして時には悔しさも、サポーターの皆さまとともに分かち合いながら、数えきれない瞬間をセレッソ大阪と共に歩んでくださいました。スタジアムに響くその声は、試合日の空気をつくる大切な存在として、多くの皆さまの記憶に刻まれています。長きにわたり、セレッソ大阪のホームゲームをともに創り上げ、スタジアムの魅力を届け続けていただいたことに、クラブ一同、心より感謝申し上げます」とメッセージを送っている。
池田さんのC大阪スタジアムMCとしての最後の出演は、30日のプレーオフラウンド第1戦を予定している。
クラブ公式X(@crz_official)には「急な発表でびっくりしました」「えー切ない」「いやだー」「悲しすぎる」「寂しい」「めっちゃショック」「見ている、聞いているだけで元気になる素敵なMCでした」「13年間ホントありがとうございました!!」「クラブの歴史の一部です」などの声が寄せられた。
セレッソ大阪スタジアムMC— セレッソ大阪オフィシャル (@crz_official) May 23, 2026
池田愛恵里さん卒業のお知らせ
セレッソ大阪で、長年にわたりホームゲームでスタジアムMCやピッチリポーターとしてクラブとともに歩んでいただいた、#池田愛恵里… pic.twitter.com/JdTLAJ0u2l
#池田愛恵里 さんからファン・サポーターの皆様へメッセージが届きました@ikeda_aeri #セレッソ大阪 https://t.co/YKs0sLkrwh pic.twitter.com/eLHfKQadGh— セレッソ大阪オフィシャル (@crz_official) May 23, 2026