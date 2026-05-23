セレッソ大阪スタジアムMC

池田愛恵里さん卒業のお知らせ



セレッソ大阪で、長年にわたりホームゲームでスタジアムMCやピッチリポーターとしてクラブとともに歩んでいただいた、#池田愛恵里… pic.twitter.com/JdTLAJ0u2l