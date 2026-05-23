神戸がWEST首位通過!3シーズン連続のACLE出場決定! 鹿島との東西最終決戦へ
[5.23 J1百年構想第18節 福岡 0-1 神戸 ベススタ]
J1百年構想リーグWESTは23日、第18節を行い、ヴィッセル神戸がアビスパ福岡を1-0で破った。神戸は最終節で自力でのWEST首位通過を決め、これで3シーズン連続でのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場が決定。5月30日と6月6日のプレーオフラウンドでEAST首位の鹿島と百年構想リーグ優勝を争う。
首位の神戸は2位の名古屋と勝ち点1差で迎えた最終節。GK権田修一が先発に復帰し、今季途中から採用している3-4-2-1のシステムで決戦に臨んだ。対する福岡は開幕8試合で一度も90分間勝利がなかったところから追い上げを見せ、9位で最終節へ。一つでも順位を上げるべく、首位をホームで迎え撃った。
試合は前半24分、目の覚めるようなスーパーシュートで幕を開けた。福岡はFW北島祐二の右CKでゴール前を攻め込み、これは神戸守備陣にクリアされたが、ペナルティエリア外でMF山脇樺織が右足一閃。豪快なダイレクトボレーをゴール左上隅に突き刺した。だが、ここでVARが介入。シュートがMF見木友哉の腕に当たってゴールに入っていたとして、ハンドの反則で得点は認められなかった。
すると前半アディショナルタイム5分、神戸がこじ開けた。右サイドからDFジエゴがロングスローを入れ、ゴール前で競り合ったボールがファーサイドに流れると、こぼれ球を拾ったFW武藤嘉紀が左足でクロスボールを配球。ピンポイントのボールに反応したDFマテウス・トゥーレルが完璧なヘディングシュートを突き刺した。
後半はビハインドの福岡が主導権を握り、FW碓井聖生やFW藤本一輝が何度も神戸3バックの裏を突くスプリントを敢行。後半19分には深く押し込んだポゼッション攻撃から藤本、碓井が立て続けに狙ったが、1本目は権田のファインセーブに阻まれ、2本目は精度を欠いた。福岡は同27分、碓井に代わって19歳のFWサニブラウン・ハナンを入れた。
その後はサニブラウンの爆発的なスピードを活かして福岡が何度もチャンスを作ったが、そのままタイムアップ。神戸が自力でのWEST首位通過を決めた。
神戸はこれで百年構想リーグ準優勝以上が確定し、来季のACLE出場が決定。ベスト16に終わった一昨季、ベスト4だった昨季に続いて3シーズン連続のACLE出場となる。
プレーオフラウンドの勝敗次第で神戸に配分される出場枠は異なっており、鹿島とのホーム&アウェーに勝利した場合はACLE本戦からの出場。敗れた場合はACLEプレーオフからの出場となる。また神戸がプレーオフに回る場合も東地区最上位の枠に入るため、現行レギュレーションではプレーオフが免除される可能性が高くなっている。
J1百年構想リーグWESTは23日、第18節を行い、ヴィッセル神戸がアビスパ福岡を1-0で破った。神戸は最終節で自力でのWEST首位通過を決め、これで3シーズン連続でのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場が決定。5月30日と6月6日のプレーオフラウンドでEAST首位の鹿島と百年構想リーグ優勝を争う。
首位の神戸は2位の名古屋と勝ち点1差で迎えた最終節。GK権田修一が先発に復帰し、今季途中から採用している3-4-2-1のシステムで決戦に臨んだ。対する福岡は開幕8試合で一度も90分間勝利がなかったところから追い上げを見せ、9位で最終節へ。一つでも順位を上げるべく、首位をホームで迎え撃った。
すると前半アディショナルタイム5分、神戸がこじ開けた。右サイドからDFジエゴがロングスローを入れ、ゴール前で競り合ったボールがファーサイドに流れると、こぼれ球を拾ったFW武藤嘉紀が左足でクロスボールを配球。ピンポイントのボールに反応したDFマテウス・トゥーレルが完璧なヘディングシュートを突き刺した。
後半はビハインドの福岡が主導権を握り、FW碓井聖生やFW藤本一輝が何度も神戸3バックの裏を突くスプリントを敢行。後半19分には深く押し込んだポゼッション攻撃から藤本、碓井が立て続けに狙ったが、1本目は権田のファインセーブに阻まれ、2本目は精度を欠いた。福岡は同27分、碓井に代わって19歳のFWサニブラウン・ハナンを入れた。
その後はサニブラウンの爆発的なスピードを活かして福岡が何度もチャンスを作ったが、そのままタイムアップ。神戸が自力でのWEST首位通過を決めた。
神戸はこれで百年構想リーグ準優勝以上が確定し、来季のACLE出場が決定。ベスト16に終わった一昨季、ベスト4だった昨季に続いて3シーズン連続のACLE出場となる。
プレーオフラウンドの勝敗次第で神戸に配分される出場枠は異なっており、鹿島とのホーム&アウェーに勝利した場合はACLE本戦からの出場。敗れた場合はACLEプレーオフからの出場となる。また神戸がプレーオフに回る場合も東地区最上位の枠に入るため、現行レギュレーションではプレーオフが免除される可能性が高くなっている。