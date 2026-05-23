大野智のレザーに相葉雅紀のロングジャケットも！嵐5人の“クール”な魅力極まるブラックコーデを厳選

【写真】大野智のレザー、相葉雅紀のほどけたネクタイ…嵐5人の魅力極まるブラックコーデ

ライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の東京ドーム公演を5月30日に控える嵐。

嵐といえば、5人ならではの“わちゃわちゃ”と明るく楽しい雰囲気が魅力のひとつだが、一方で、作品ではクールな世界観も数多く披露してきた。

今回は、嵐公式Instagramで公開されたジャケット写真の衣装に着目し、嵐5人の魅力がさらに引き出された黒系統の衣装写真を厳選して紹介する。

■和の衣装で魅了『つなぐ』。クールな世界観で放つ5人のオーラ

『つなぐ』2017.06.28 RELEASE。

⁡大野智出演 映画｢忍びの国｣主題歌。

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映画作品を踏襲したかのような和テイストの衣装が目を引く。黒を基調にしながらも藍色や紺色、紫色をミックスしたことで涼し気な雰囲気に。ゆったりとしたシルエットのアイテムだが、そんな絶妙なカラーリングも手伝って黒でも沈まず、涼やかで凜とした雰囲気に。

■『I’ll be there』濃いグレーのシックなワントーン衣装でミステリアスな世界観へ

『I’ll be there』2017.04.19 RELEASE。⁡

相葉雅紀出演 フジテレビ系月9ドラマ｢貴族探偵｣主題歌。

中央に大きなフレームを据え、嵐の5人がまるで絵画から飛び出してきたかのような、アートの雰囲気を感じる世界観。

5人の衣装も、インナーに入れた白の差し色によって軽やかで解放的な印象に。きっちりとした正統派なスタイルでありながらもどこかミステリアス。しかし窮屈そうに見えないコーデはお見事だ。

■キリっとしたクールな嵐『I seek/Daylight』華やかな装飾をバックに

『I seek/Daylight』2016.05.18 RELEASE。

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『I seek』大野智出演 日本テレビ系水曜ドラマ｢世界一難しい恋｣主題歌。⁡

⁡『Daylight』松本潤出演 TBS系日曜劇場｢99.9-刑事専門弁護士-｣主題歌。

キリっとした黒のジャケットが目を引く。松本潤と二宮和也のジャケットにあるジッパーのシルバーがいいアクセントに。柔らかな5人の表情も相まってクールビューティーな印象だ。

2枚目は、嵐の5人が横一列に並んだショット。大きな生け花とゴールドの掛け軸と思しき絢爛豪華な装飾をバックに、より一層華やかに。

■シティポップのような雰囲気漂う『復活LOVE』

『復活LOVE』2016.02.24 RELEASE。

都会のビル群を彷彿とさせるセットを背に、タイトなスーツ姿で佇む5人。中央の大野の赤いポケットチーフなど、小物づかいでドレッシーなスタイリング。

派手な格好ではないものの、5人が放つオーラがなによりのアクセサリーといわんばりの、どこかレトロな雰囲気をまといながらスタイリッシュな写真だ。

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■柔らかさとクールさが共存『Sakura』の世界観

『Sakura』2015.02.25 RELEASE。

⁡TBS系金曜ドラマ｢ウロボロス～この愛こそ、正義。｣主題歌。生田斗真と小栗旬が主演。

5人のモノクロショットと繊細な字体が目を引くジャケット。タイトなパンツにレザーアイテムを合わせたハードめなスタイリングだが、2枚目は淡いグリーンのバックによって、ハードさがやわらぐ。

和の雰囲気がほんのりと漂い、柔らかさとクールさが共存する雰囲気もまた、嵐ならではの世界観だ。

■異なる素材を組み合わせて魅せる黒『Calling/Breathless』

『Calling/Breathless』2013.03.06 RELEASE。

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『Calling』は、相葉雅紀出演 フジテレビ系火曜よる9時 ドラマ｢ラストホープ｣主題歌。

『Breathless』は、二宮和也出演 映画｢プラチナデータ｣主題歌。

ロングジャケットを着こなす相葉雅紀。インナーのシャツのタイがほどいたリボンのように流れる。大野と松本がレザーパンツを。チェック柄のジャケットでアクセントをつけた二宮。櫻井翔は艶感のある3ピースジャケット。

5人それぞれが着用したアイテムは同じ黒でも、柄や素材を巧みに組み合わせており新鮮さのあるブラックコーデはお見事。計4点投稿されており、それぞれの雰囲気の違いも楽しめる。

■ブリティッシュな雰囲気『ワイルド アット ハート』

『ワイルド アット ハート』2012.03.07 RELEASE。

⁡松本潤出演 フジテレビ系ドラマ 月曜よる9時「ラッキーセブン」主題歌。

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タイトなスーツスタイルでありながらも、パンツの裾が半端丈であるところに当時のトレンドを感じつつも、古さを感じさせない愛らしいスタイルだ。ごついブーツやシューズを合わせたブリティッシュな雰囲気も嵐らしい。

正統派のスーツスタイルをはじめ、レザーアイテムが醸すワイルドさから、和の雰囲気まで。ジャケット写真一つとっても、なんでも着こなす嵐5人のファッショナブルな一面に触れることができる。