◆マリーゴールド「「ＭＡＲＩＧＯＬＤ ＳＨＩＮＥ ＦＯＲＥＶＥＲ ２０２６〜Ａ Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」（２３日、ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）

マリーゴールドは２３日に大田区のＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）で旗揚げ２周年記念大会「ＭＡＲＩＧＯＬＤ ＳＨＩＮＥ ＦＯＲＥＶＥＲ ２０２６〜Ａ Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」を開催する。

２０２４年５・２０後楽園ホールで旗揚げした団体。２周年記念大会のセミファイナルでツインスター王者チームの松井珠紗、ＣＨＩＡＫＩが天麗皇希、後藤智香と防衛戦。白熱の攻防は、最後に皇希がアメジスト・バタフライでＣＨＩＡＫＩをフォールし第７代王者組に輝いた。

試合後、マイクを持った皇希は「私たちはまだまだ全然、未熟かもしれない！だけどマリーゴールドの新しい風になります！」と誓えば、後藤は号泣し「私たちツインタワーがマリーゴールドの顔になります」と宣言した。

さらに後藤は「賛否両論は受け付けない！」と掲げたが「違う…賛は受け付ける」と小声になるとアリーナは笑いに包まれた。そして「賛は受け付ける！否は受け付けない！」と訂正し「全部はねのけるぐらい私たちツインスターがもっともっと大きくなります」と誓った。